Mang Yang triển khai nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2021

(GLO)- Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh (QP-AN) huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác giáo dục QP-AN năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của huyện Mang Yang ổn định. Công tác đấu tranh xóa bỏ tà đạo “Hà mòn” có sự chuyển biến tích cực. Hội đồng giáo dục QP-AN các cấp thường xuyên được kiện toàn, củng cố về số lượng và chất lượng.

Trong năm, đã tổ chức tập huấn cho 37 cán bộ là tuyên truyền viên giáo dục QP-AN; mở 2 lớp tập tuấn cho 138 đối tượng 4 theo Nghị định 13/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Công an huyện phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho hơn 100 đối tượng; phát động phong trào "Vì an ninh Tổ quốc" tại các thôn, làng, tổ dân phố với hơn 15.500 lượt người tham gia...

Với kết quả đạt được, Hội đồng Giáo dục QP-AN huyện Mang Yang được Hội đồng giáo dục QP-AN tỉnh đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ; được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen về công tác giáo dục QP-AN.