Tranh chấp Biển Đông cần được giải quyết trên cơ sở luật pháp quốc tế

Nhiều học giả cho rằng vấn đề Biển Đông không chỉ mang tính khu vực mà còn là vấn đề quốc tế và toàn cầu, liên quan đến sự ổn định, an ninh và tự do hàng hải cho tất cả các nước có lợi ích ở khu vực.



Ngày 6/11, tại trung tâm báo chí hãng thông tấn Ukraine (UNIAN) đã diễn ra hội thảo bàn tròn mang tên "Quyền tài phán trên biển tại các khu vực tranh chấp, xung đột và cạnh tranh ở Biển Đen, Biển Azov và Biển Đông", với sự tham gia của hơn 20 nhà khoa học, chuyên gia và luật sư Ukraine.



Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Đông Âu, dưới sự chủ trì của Giám đốc Viện Chính trị Ukraine Ruslan Bortnik, các đại biểu tham gia hội thảo đã thảo luận các vấn đề pháp lý, chính trị, quân sự… liên quan một số khu vực tranh chấp và xung đột trên các vùng biển thế giới.



Trong đó, các đại biểu nhấn mạnh sự cần thiết phải giải quyết các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, trước hết là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.



Nhiều học giả cho rằng vấn đề hiện nay ở Biển Đông không chỉ mang tính khu vực mà còn là vấn đề quốc tế mang tính toàn cầu, liên quan đến sự ổn định, an ninh và tự do hàng hải cho tất cả các nước có lợi ích ở khu vực. Do đó, sự quan tâm của toàn thể cộng đồng thế giới đối với vấn đề Biển Đông là cần thiết.



Tại hội thảo, nhà phân tích Peter Potopakhin tại Trung tâm Nghiên cứu Chính trị và Xã hội Ukraine cho rằng sự phát triển nhanh chóng của khu vực châu Á-Thái Bình Dương tạo ra cơ hội to lớn cho tất cả các quốc gia.



Tuy nhiên, những cơ hội này chỉ có thể được tận dụng với điều kiện tất cả các nước trong khu vực thể hiện một chính sách cân bằng và có trách nhiệm.



Ông Potopakhin nhấn mạnh: "Cần phải giải quyết tất cả các tranh chấp hiện có ở Biển Đông trên cơ sở các chuẩn mực chung của luật pháp quốc tế, thông qua quá trình đàm phán bình đẳng và sử dụng các công cụ đáng tin cậy của các tổ chức pháp lý quốc tế."



Về phần mình, nhà khoa học chính trị và chuyên gia các vấn đề quốc tế Volodymyr Volya nhấn mạnh từ trước đến nay, quan điểm của Việt Nam đối với các vấn đề tranh chấp lãnh thổ luôn nhất quán và mang tính kiềm chế, tránh các hành động có thể làm phức tạp thêm tình hình.



Kết thúc hội thảo, dự kiến Ban tổ chức sẽ chuyển các khuyến nghị liên quan đến các bộ, ngành nhà nước của Ukraine.

