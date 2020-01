Sân bay Baghdad hứng tên lửa, "tư lệnh hàng đầu Iran tử trận"

Một cuộc tấn công tên lửa nhằm vào sân bay quốc tế ở thủ đô Baghdad – Iraq hôm 3-1 nhiều khả năng đã khiến tướng Qasem Soleimani, tư lệnh Lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), tử vong.





Các nguồn tin từ Lực lượng Huy động nhân dân (PMF, do Iran hậu thuẫn) nói với kênh Al Jazeera rằng các tên lửa đã phá hủy hai phương tiện chở "hành khách cấp cao", những người đã đến sân bay và được một chức sắc PMF hộ tống.





Tướng Qassem Soleimani. Ảnh: AP





Vụ việc theo kênh Al Jazeera là cuộc tấn công có chủ đích.



Trong khi đó, theo RT, thiếu tướng Qassem Soleimani bị cho là đã thiệt mạng trong đợt không kích nêu trên. Ngoài ra, vụ tấn công còn khiến một số quan chức cấp cao của PMF thiệt mạng, trong đó có Chỉ huy phó Abu Mahdi al-Muhandis. Ông Soleimani và al-Muhandis chính là 2 "hành khách cấp cao" nói trên.



“Mỹ và Israel phải chịu trách nhiệm cho cái chết của ông al-Muhandis và ông Soleimani” – Reuters dẫn lời phát ngôn viên PMF Ahmed al-Assadi cho biết.





Hình ảnh tại hiện trường. Ảnh: Twitter





Các nguồn tin của PMF cho rằng cuộc tấn công nhiều khả năng do Mỹ thực hiện. Reuters còn dẫn một nguồn tin mật cho biết Lầu Năm Góc đã nhận trách nhiệm vụ tấn công nhưng không công bố chi tiết.



Tổ chức An ninh Truyền thông của Iraq, nơi công bố thông tin liên quan đến an ninh của Iraq, trước đó cho hay ít nhất 3 tên lửa Katyusha đã rơi gần ga chở hàng của sân bay.



Các nhân chứng trong khu vực cũng nói với kênh Al Jazeera rằng họ có thể nghe thấy tiếng còi báo động và máy bay trực thăng sau vụ tấn công diễn ra trước bình minh.





Các tên lửa được cho là đã phá hủy hai phương tiện chở "hành khách cấp cao". Ảnh: Twitter





Khu vực xảy ra vụ tấn công hiện bị phong tỏa nhưng sân bay quốc tế vẫn hoạt động bình thường. Vụ việc diễn ra gần căn cứ của lực lượng liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu.



Cuộc tấn công xảy ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran sau khi lực lượng do Iran hậu thuẫn cùng những người biểu tình tấn công Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad. Vụ việc này là hành động đáp trả cuộc không kích của Mỹ làm chết 25 thành viên lực lượng PMF.



Hiện chưa có cá nhân hay tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công.





Sân bay quốc tế ở thủ đô Baghdad được quan sát từ xa sau vụ tấn công. Ảnh: Twitter

Xuân Mai (NLĐO/Theo AP, Reuters)