Công an Gia Lai: Động lực từ những lá thư cảm ơn

(GLO)- Sau mỗi thành tích, chiến công lập được, cán bộ, chiến sĩ Công an đều có chung niềm vui vì đã góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân. Ngoài ra, họ còn thỉnh thoảng nhận được những lá thư cảm ơn của người dân. Đây là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm động lực cho cán bộ, chiến sĩ Công an trong quá trình công tác.

Lá thư cảm ơn mới nhất mà Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai) nhận được là của gia đình bà Nguyễn Thị Ngọc Hà (trú tại 89 Trần Quang Diệu, phường An Phú, thị xã An Khê). Đêm 1-3, chồng bà Hà là ông Nguyễn Kim Phượng được các cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê giải cứu khỏi đám cháy tại nhà riêng. Trong thư, bà Hà viết: “Đám cháy thực sự uy hiếp đến tính mạng và tài sản của gia đình tôi cũng như của các hộ dân liền kề… Mặc dù thời điểm xảy ra vụ cháy vào ban đêm và gió to nhưng nhờ sự dũng cảm của cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê và cán bộ, chiến sĩ Công an thị xã An Khê đã không quản ngại khó khăn, sức khỏe, tính mạng để lao vào đám cháy bảo vệ tính mạng, tài sản cho gia đình tôi và các hộ dân… Thay mặt gia đình, xin chân thành cảm ơn và chúc các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an sức khỏe, hạnh phúc và tiếp tục phát huy tinh thần “Vì nhân dân phục vụ” để xứng đáng là người chiến sĩ Công an nhân dân”.

Chia sẻ về cảm giác khi nhận được thư cảm ơn của người dân, Trung tá Trần Đăng Khoa-Đội trưởng Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê không khỏi xúc động: “Giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân là nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đã giao phó cho lực lượng Công an. Thế nhưng, sau mỗi vụ việc, nhận được thư cảm ơn của người dân, chúng tôi vô cùng xúc động và trân trọng. Đó là động lực, niềm tin để chúng tôi tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê diễn tập chữa cháy. Ảnh: L.A

Mới đây, Công an thị xã An Khê cũng nhận được thư cảm ơn của người dân trong việc nhanh chóng điều tra xác minh làm rõ đối tượng gây tai nạn rồi bỏ trốn. Trước đó, vào lúc 0 giờ 50 phút ngày 5-2-2020, Công an thị xã An Khê nhận được tin báo về việc một người đàn ông bị thương nằm trên quốc lộ 19 đoạn qua địa phận tổ 4, phường An Bình. Sau khi nhận tin báo, đơn vị đã phân công cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tiến hành xác minh. Qua đó, nạn nhân được xác định là ông Lê Văn Hiến (SN 1971, ở tổ 5, phường Tây Sơn, thị xã An Khê) bị gãy 2 cẳng chân nằm trên đường. Ngay sau đó, tổ công tác đã đưa ông Hiến đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế thị xã An Khê. Dù vụ việc xảy ra vào đêm muộn, không ai thấy được đặc điểm của tài xế cũng như biển kiểm soát của phương tiện gây tai nạn nhưng với quyết tâm không để đối tượng gây tai nạn trốn thoát, lãnh đạo Công an thị xã đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Điều tra, Cảnh sát Giao thông, Công an phường An Bình thực hiện các biện pháp xác minh truy tìm. Đến ngày 18-2, đơn vị đã xác định được đối tượng gây ra vụ tai nạn giao thông là Nguyễn An Khang (SN 1998, trú tại thôn Tân Lập, xã Tân An, huyện Đak Pơ). Tại Cơ quan Điều tra, đối tượng khai nhận: Vào thời gian trên Khang đã điều khiển xe mô tô BKS 81F1-125.41 chạy hướng Bình Định-Gia Lai thì tông vào ông Hiến đi bộ ở phần đường bên phải.

Cảm động trước tinh thần “Vì nhân dân phục vụ” của cán bộ, chiến sĩ Công an thị xã An Khê, ông Lê Văn Khanh (anh ruột nạn nhân Lê Văn Hiến) đã gửi thư cảm ơn. Trong thư, ông Khanh viết: “Trong thời gian truy tìm người gây tai nạn, các chiến sĩ Công an không ngần ngại mà đã cố gắng, nỗ lực vì dân phục vụ. Hôm nay, thay mặt gia đình, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an thị xã An Khê và Công an tỉnh Gia Lai. Chúc các cán bộ, chiến sĩ sức khỏe, hạnh phúc và tiếp tục cống hiến sức mình cho đất nước, cho nhân dân”.

Còn rất nhiều bức thư cảm ơn của nhân dân gửi đến lực lượng Công an toàn tỉnh mà chúng tôi không thể chia sẻ hết. Mỗi bức thư được viết trong những điều kiện, hoàn cảnh khác nhau song tựu trung đều thể hiện ấn tượng tốt đẹp về lực lượng Công an. Đó thực sự là nguồn động viên vô cùng to lớn để cán bộ, chiến sĩ Công an toàn tỉnh có thêm động lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.