Đại ngàn ly kỳ truyện: Phá nhà của 'người chết xấu'

Xây dựng thế hệ trẻ can đảm đối đầu hủ tục Thầy giáo Nguyễn Khắc Điệp, Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú và THCS Trà Mai, cho rằng để thay đổi nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số Nam Trà My về các hủ tục, cần thiết phải xây dựng thế hệ trẻ có đủ can đảm đấu tranh. “Thời gian qua, nhà trường luôn lồng ghép các chương trình giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho các em trong việc đấu tranh với các hủ tục, như ăn lá ngón, tảo hôn, “cái chết xấu”… Những nạn nhân của “cái chết xấu” như em Vong có thể nói chuyện với các em ở cấp học dưới sẽ rất thuyết phục”, thầy Điệp nói.