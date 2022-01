Về Đạ Tẻh ngắm mùa vàng nếp quýt của bà con Tày, Nùng

Về Đạ Tẻh dịp cuối năm, những cánh đồng nếp quýt “hạt ngọc” của vùng đất này đang chín rộ khoe sắc vàng óng khắp các cánh đồng. Bà con Tày, Nùng ở An Nhơn và thị trấn Đạ Tẻh đang hối hả thu hoạch để để kịp bán cho thương lái phục vụ thị trường Tết.





Cánh đồng xã An Nhơn (huyện Đạ Tẻh) rực vàng vào vụ thu hoạch đặc sản nếp quýt vụ mùa cuối năm 2021 đầu năm 2022. Máy gặt liên hoàn liên tục gầm rú thu hoạch nếp đóng bao ngay tại chân ruộng để kịp giao cho thương lái vận chuyển về TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phục vụ nguồn hàng cho thị trường Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022





Chúng tôi trở lại huyện Đạ Tẻh vào những ngày đầu tháng Chạp Âm lịch, khi sắc xuân đang chớm nở thì cũng là lúc những cánh đồng lớn ở thị trấn Đạ Tẻh và xã An Nhơn hiện ra như bức tranh với sắc vàng mọng ngọt pha lẫn nền trời xanh trong vắt như ngọc.



Cũng nhưng thường lệ, năm nay dù dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp, nhưng vụ mùa nếp quýt luôn là mùa “vàng” mang lại niềm vui, phấn khởi cho bà con Tày, Nùng ở Đạ Tẻh. Năm nay, vụ mùa ở Đạ Tẻh có hơn 600 ha nếp quýt tập trung tại xã An Nhơn và thị trấn Đạ Tẻh đến kỳ thu hoạch chín vàng óng tỏa hương thơm ngào ngạt.



Theo ông Lưu Văn Phượng – Chủ tịch UBND xã An Nhơn (huyện Đạ Tẻh), nếp quýt là đặc sản của bà con Tày, Nùng ở Đạ Tẻh với những giá trị đặc trương về chất lượng không pha lẫn với bất kỳ loại nếp nào. Đây cũng là mặt hàng được ưa chuộng và đắt khách vào dịp Tết. Vụ mùa năm nay, năng suất trung bình đạt từ 6,5 – 7 tấn/ha. Năm nay, giá nếp quýt cũng tăng cao đạt 10 – 11 ngàn đồng/kg lúa tươi và 32 – 34 ngàn đồng/kg gạo nếp nên bà con rất vui mừng, phấn khởi. Bình quân, nếp quýt mang lại nguồn thu nhập từ 90 – 140 triệu đồng/sào/năm cho người dân (tùy thuộc sản xuất từ 2 – 3 vụ/năm). Phần lớn người dân sản xuất nếp quýt là bà con Tày, Nùng từ các tỉnh phía Bắc vào lập nghiệp những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ 20.



Ngoài sản phẩm chủ lực là gạo nếp quýt, bà con Tày, Nùng ở Đạ Tẻh còn chế biến nhiều loại bánh, rượu mang hương vị đặc trưng. Hiện nay, Hợp tác xã Quyết Tâm (xã An Nhơn) còn sản xuất rượu đòng đòng từ nếp quýt để phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng. Loại rượu này được ngâm từ đòng đòng nếp quýt thì “con gái” có mùi thơm và vị ngọt thanh đặc trưng phục vụ thị trường Tết, với giá bán từ 500 ngàn đồng đến 5 triệu đồng/bình.



Cùng với công việc thu hoạch nếp thì dịp cuối năm cũng là thời điểm bà con Tày, Nùng ở Đạ Tẻh tập trung sơ chế, chế biến các sản phẩn như gạo, bánh, rượu để phục vụ thị trường Tết; đồng thời, tập trung lựa chọn những ruộng nếp đẹp nhất để tuyển giống chuẩn bị cho vụ đông – xuân sắp tới.



Nếp quýt chín vàng óng tỏa hương thơm ngào ngạt khắp cánh đồng Đạ Tẻh thêu dệt vẻ đẹp làm say đắm lòng người. Hiện, toàn xã An Nhơn có khoảng 300 ha trông nếp quýt với khoảng 700 hộ dân tham gia sản xuất





Những ngày này, tổ viên Hợp tác xã Quyết Tâm (xã An Nhơn) luôn làm việc liên tục từ 10 – 12 giờ/ngày đề đóng gói sản phẩm gạo nếp quýt cung cấp cho thị trường Tết Nguyên đán Nhâm Dần trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng

Nếp quýt thì “con gái” bông sữa là nguyên liệu được lựa chọn để chế biện rượu đòng đòng nếp quýt

Bà con Tày, Nùng ở xã An Nhơn lựa chọn đòng đòng để chế biến ngâm rượu đòng đòng nếp quýt bán Tết





Rượu đòng đòng có mùi thơm đặc trưng và vị ngọt thanh được bà con người Tày, Nùng ở xã An Nhơn chế biến phục vụ thị trường Tết và có giá bán từ 500 ngàn đồng đến 5 triệu đồng/bình (tùy kích cỡ lớn, nhỏ)





Bà con Tày, Nùng ở Đạ Tẻh lựa chọn giống nếp quýt, sau đó phơi khô rồi đóng bao để chuẩn bị giống cho cho vụ đông – xuân 2021 – 2022





Phóng sự ảnh: KHÁNH PHÚC – ĐỨC TÚ

(Dẫn nguồn baolamdong)