Dập dịch tin giả - Kỳ 5: Tung tin giả có thể lãnh án 7 năm tù

Bị can Phan Hữu Điệp Anh (60 tuổi, ngụ P.19, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) bị công an khởi tố, bắt tạm giam sau khi tung tin thất thiệt “người đàn ông tự thiêu” trong thời gian giãn cách xã hội. Ảnh: Do công an cung cấp