Bi kịch "tốc độ"

Lên mạng khoe chiến tích Thời đại 4.0, trên mạng xã hội xuất hiện các hội, nhóm “đam mê tốc độ” không ngần ngại chia sẻ về “thành tích” đua xe hoặc tụ tập, kêu gọi, khiêu khích nhau đua xe trái phép. Vụ việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 26-3-2021, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video dài gần 5 phút ghi lại cảnh khoảng 100 người chặn xe trên Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn xã An Hữu (Cái Bè, Tiền Giang), để đua xe. Nhóm đua này có tuổi đời rất trẻ, từ 18-25 tuổi. Theo Thượng tá Nguyễn Văn Dũng - Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang, đơn vị này vừa phối hợp với Công an huyện Cái Bè mời làm việc 11 người trong nhóm thanh, thiếu niên chặn xe trên Quốc lộ 1 để đua xe trái phép. Khi Công an đang củng cố hồ sơ xử lý nghiêm vụ việc trên thì khoảng 4 giờ 30 ngày 11-4, Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Cảnh sát cơ động, mật phục trên Quốc lộ 1, đoạn gần nghĩa trang thị xã Cai Lậy (Tiền Giang), phát hiện hàng trăm thanh, thiếu niên tụ tập chặn phương tiện để đua xe trái phép. Nhóm “quái xế” đang rú ga tranh tài thì cảnh sát tiến hành bao vây. Tại hiện trường, công an giữ hơn 80 thanh, thiếu niên cả nam và nữ, tạm giữ hơn 100 xe máy các loại. Trong đó có nhiều xe đã được độ chế thay đổi hình dáng, kết cấu máy để đua xe. Nhiều xe không gắn biển số hoặc biển số bị che bằng băng keo và khẩu trang. Trước tình trạng nạn đua xe tái diễn, lãnh đạo Bộ Công an vừa chỉ đạo lực lượng CSGT toàn quốc chủ động bố trí lực lượng, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng tuần tra, kiểm soát và lực lượng khác để ngăn chặn, xử lý nghiêm nạn đua xe trái phép.