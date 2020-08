Hành trình truy bắt "ông trùm" đường dây cờ bạc hàng chục triệu USD tại Đà Nẵng (Kỳ 1: Theo dấu "ông trùm")

Trong những năm qua, lực lượng CSHS CATP Đà Nẵng liên tục xác lập chuyên án và triệt phá các đường dây cá độ bóng đá lớn diễn ra trên địa bàn. Mặc dù liên tục đánh mạnh nhưng vì lợi nhuận quá lớn nên tệ nạn cờ bạc dưới hình thức cá độ bóng đá đã khiến không ít kẻ “nhắm mắt đưa chân” vào những đường dây cờ bạc ăn thua tiền tỷ để rồi phải đối mặt với vòng lao lý.



Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hàng chục triệu đô tại Đà Nẵng



Trần Viết Nghĩa và siêu xe Range Rover tiền tỷ.



Xác định cờ bạc dưới hình thức cá độ bất hợp pháp là một trong những mối nguy hại cho xã hội, trực tiếp đẩy nhiều gia đình vào cảnh tan gia bại sản, kéo theo nhiều hệ lụy khác như: đòi nợ thuê, vay nóng, cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái phép nên Phòng CSHS CATP Đà Nẵng luôn chủ động bám sát địa bàn, lần tìm những đường dây có quy mô lớn để triệt xóa.



Qua công tác quản lý địa bàn, từ cuối năm 2019, Phòng CSHS CATP Đà Nẵng phát hiện đối tượng Lê Tấn Vũ (1981, trú đường Nguyễn Hoàng, TP Đà Nẵng) có nhiều biểu hiện vi phạm pháp luật. Đi sâu tìm hiểu về nhân vật này, Phòng CSHS xác định, Vũ (nguyên quán tại thôn Giáng Nam II, xã Hòa Phước, H.Hòa Vang, TP Đà Nẵng), từng có tiền án về hành vi cướp giật tài sản. Khi mãn hạn tù trở về địa phương sinh sống, Vũ không có công ăn việc làm ổn định nhưng lại có nhiều tiền để ăn chơi xả láng. Không ai biết Vũ làm nghề gì mà có tiền sắm ô-tô Honda CRV mới cứng ngót nghét 1 tỷ đồng. Đặc biệt là mỗi khi chơi bời cùng chúng bạn, Vũ luôn thể hiện đẳng cấp của kẻ lắm tiền.



Bí mật giám sát mọi hoạt động của Vũ tại quê nhà và nơi cư trú, các trinh sát (TS) Phòng CSHS phát hiện, Vũ đang tổ chức điều hành một đường dây cờ bạc có số tiền ăn thua lên đến hàng chục tỷ đồng. Cụ thể, từ tháng 9-2019, Vũ nhận tài khoản cá độ có số tiền 500.000 USD, giá trị quy đổi 1 USD thành 6.000 đồng tiền Việt Nam. Từ đây, Vũ chia ra thành nhiều con mạng con có giá quy đổi 1 USD từ 10.000 đồng đến 20.000 đồng để cho con bạc trực tiếp chơi hoặc giao xuống cho cấp dưới tổ chức tiếp tại địa bàn Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi. Như vậy, Vũ theo nhà cái 1 USD là 4.000 đồng đến 14.000 đồng và nhanh chóng thu về tiền tỷ từ những con bạc khát nước muốn đổi đời thông qua trò chơi may ít, rủi nhiều.



Trên cơ sở tài liệu thu thập được, lãnh đạo Phòng CSHS Công an Đà Nẵng nhận định, Lê Tấn Vũ chỉ là một trong những mắt xích của đường dây cờ bạc có số tiền ăn thua rất lớn đang tồn tại ở Đà Nẵng. Nhiệm vụ đặt ra là cần phải làm rõ toàn bộ hệ thống đường dây này, cụ thể là Vũ lấy con mạng từ đâu, cấp dưới của Vũ gồm những ai và còn bao nhiêu nhánh lớn như Vũ. Theo hướng này, các TS Phòng CSHS Công an Đà Nẵng tổ chức xác minh và xác định, Vũ là một trong những nhánh lớn trong đường dây cờ bạc do Trần Viết Nghĩa (1986, trú P. Bình Thuận, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) cầm đầu. Nghĩa là đối tượng từng có tiền sự về hành vi cố ý gây thương tích và thường xuyên sử dụng siêu xe Range Rover BKS 43A-394.54 trị giá khoảng 6 tỷ đồng làm phương tiện đi lại.



Đối tượng chủ mưu cầm đầu đã lộ diện, ngày 18-3-2020, lãnh đạo Phòng CSHS báo cáo Giám đốc Công an Đà Nẵng xác lập Chuyên án 320B để đấu tranh, giải quyết triệt để đường dây tội phạm này. Đại tá Trần Mưu- Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng làm trưởng BCA, chỉ đạo lực lượng CSHS phối hợp các phòng, ban nghiệp vụ công an Đà Nẵng và Bộ Công an nhanh chóng thu thập chứng cứ, làm rõ toàn bộ đường đi nước bước hành vi phạm pháp của số đối tượng liên quan. Nhiệm vụ yêu cầu đặt ra là mọi công tác xác minh phải đảm bảo yếu tố bí mật, bất ngờ, không để xảy ra tình trạng bứt dây động rừng. Chỉ cần một sơ suất nhỏ trong quá trình tác nghiệp thì bao nhiêu công sức của anh em trong BCA 320B sẽ đổ sông đổ biển.

(còn nữa)

Theo NGUYÊN THẢO (cadn)