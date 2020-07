Thắp nén nhang lòng: Huyền thoại đồi Con Công

Lý do tréo ngoe không được công nhận liệt sĩ Chiến sĩ Đào Sỹ Thấu sinh năm 1957 tại xã Kỳ Phú, H.Nho Quan, Ninh Bình. Đơn vị chiến đấu thuộc Quân đoàn 3, hy sinh ngày 10.8.1978 tại H.Ninh Hòa, Phú Khánh (cũ). Giấy báo tử do Quân đoàn 3 gửi về gia đình ghi: “Chúng tôi vô cùng đau đớn báo tin đồng chí Đào Sỹ Thấu từ trần ngày 10.8.1978 vì lý do không đề phòng cảnh giác bị địch lợi dụng giết hại. Đồng chí Thấu mất đi là một tổn thất chung cho cách mạng, Tổ quốc và nhân dân mất một người con, đơn vị mất một đồng chí, gia đình mất một người con...”. Tuy nhiên, chỉ vì lý do “không đề phòng cảnh giác bị địch lợi dụng giết hại” mà từ ngày mất đến nay chiến sĩ Đào Sỹ Thấu không được công nhận LS. “Mộ của anh Thấu vừa tìm được đưa về quê ngày 1.7.2020. Gia đình mong các cơ quan chức năng công nhận LS cho anh Thấu để an ủi phần nào cho hương hồn anh và gia đình chúng tôi” , chị Đào Thị Hải, em gái chiến sĩ Đào Sỹ Thấu, ngậm ngùi nói.