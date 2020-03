TÌNH NGƯỜI NƠI CÁCH LY CHỐNG DỊCH: Trắng đêm đưa người đi cách ly

Bố trí thêm 3 khu cách ly Theo ông Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, thời gian qua, tỉnh đã tiếp nhận công dân trở về từ cửa khẩu Cầu Treo do Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Hà Tĩnh chuyển đến. Tuy nhiên, do công dân trở về rất đông, dồn dập nên các cơ sở cách ly tập trung tại Nghệ An đã hết chỗ, vượt quá khả năng đáp ứng. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An tạm thời dừng tiếp nhận công dân trở về từ cửa khẩu Cầu Treo và các địa bàn khác ngoài tỉnh kể từ 15 giờ ngày 21-3. Hiện tỉnh đang bố trí thêm 3 khu cách ly tập trung mới tại các huyện Kỳ Sơn, Con Cuông và Tương Dương để có thể chủ động đón các công dân về nước.