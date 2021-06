Quan tâm tuyển dụng sinh viên dân tộc thiểu số

(GLO)- Những năm qua, việc đảm bảo tỷ lệ người dân tộc thiểu số (DTTS) trong tuyển dụng, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý được cấp ủy và chính quyền các địa phương quan tâm. Cơ chế ưu tiên, tạo động lực đã khuyến khích người có trình độ phát huy năng lực, qua đó, góp phần đổi mới công tác cán bộ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ DTTS. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, một số địa phương vẫn còn thực trạng sinh viên DTTS ra trường khó tìm được việc làm.

Gần đây nhất, tại hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc đơn vị bầu cử số 3 của tỉnh vào sáng 12-5, ông Siu Raih (xã Ia Hla, huyện Chư Pưh) nêu thực trạng nhiều sinh viên DTTS tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học không có việc làm. Theo cử tri này, chỉ riêng tại địa bàn xã đã có trên 10 trường hợp như vậy. Ông Raih mong muốn các đại biểu trúng cử đề đạt chính sách tuyển dụng dành cho sinh viên DTTS vùng sâu, vùng xa sau khi ra trường và giải quyết việc làm phù hợp với chuyên môn đào tạo.

Liên quan đến nội dung này, tháng 10-2019, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã thành lập đoàn giám sát về việc thực hiện Đề án “Phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS trong thời kỳ mới trên địa bàn tỉnh”. Báo cáo giám sát ghi nhận: Những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn quan tâm đến công tác cán bộ người DTTS. Đặc biệt, sau khi Đề án “Phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS trong thời kỳ mới” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, UBND tỉnh đã kịp thời ban hành Kế hoạch số 280/KH-UBND ngày 19-1-2017 triển khai thực hiện Đề án.

Cử tri Siu Raih (xã Ia Hla, huyện Chư Pưh) đề xuất cần có chính sách xét tuyển đối với sinh viên DTTS sau khi tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học để giải quyết việc làm phù hợp. Ảnh: Lam Nguyên

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, đoàn giám sát cũng ghi nhận những tồn tại như: số cán bộ, công chức, viên chức là người DTTS chủ yếu tập trung ở các đơn vị sự nghiệp giáo dục, y tế, còn tỷ lệ trong các cơ quan hành chính nhà nước thì chưa tương xứng với kế hoạch đề ra; nhiều sinh viên DTTS có trình độ đại học, cao đẳng chưa được tuyển dụng vào cơ quan nhà nước… Nguyên nhân khách quan là do nhiều sinh viên DTTS có trình độ đại học, cao đẳng nhưng ngành được đào tạo không phù hợp với vị trí tuyển dụng hoặc tham gia thi tuyển không đạt; chỉ tiêu biên chế, nhu cầu vị trí việc làm tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập đang phải thực hiện tinh giản biên chế đạt 10% (giai đoạn 2015-2021). Do đó, việc giải quyết, bố trí việc làm cho sinh viên DTTS sau khi tốt nghiệp gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân chủ quan do người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực sự quan tâm công tác tạo nguồn, quy hoạch, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức người DTTS; việc vận dụng kiến thức, lý luận được đào tạo, bồi dưỡng vào thực tế công việc của một số cán bộ, công chức, viên chức người DTTS còn hạn chế.