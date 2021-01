Hãy là chiến sĩ kiên cường!

Rất nhanh chóng và quyết liệt, TP HCM đã kích hoạt trở lại hệ thống phòng chống dịch Covid-19 trên toàn TP vào ngày 29-1, ngay sau khi các ca bệnh được phát hiện ở Hải Dương, Quảng Ninh và một số tỉnh, thành khác.



Tại TP HCM, thời điểm đó đã có 1 ca nghi nhiễm và hôm sau được xác nhận dương tính với virus SARS-CoV-2.



Cả hệ thống chính trị của TP HCM cùng các tầng lớp nhân dân trở lại với cuộc chiến phòng chống dịch Covid-19 như những ngày cao điểm mấy tháng trước. TP đặt mục tiêu kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn kịp thời, không để dịch bệnh xâm nhập và lây lan trong cộng đồng, quyết tâm giữ vững thành quả phòng chống dịch Covid-19 và kết quả phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua. Ngoài việc sẵn sàng về cơ sở vật chất để tổ chức cách ly y tế khi có yêu cầu và mở rộng phạm vi tầm soát y tế, xét nghiệm sàng lọc cho các nhóm có nguy cơ cao, TP còn yêu cầu thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo thường xuyên để xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh...



Để đối phó với virus biến chủng mới có tốc độ lây lan rất nhanh, biện pháp xử lý quan trọng nhất hiện nay của Việt Nam là phát hiện, truy vết thần tốc, cách ly và khoanh vùng để dập dịch. Theo lãnh đạo Bộ Y tế, việc truy vết rất quan trọng, truy vết càng nhanh càng hạn chế lây lan. Khi khoanh vùng cách ly dập dịch, sẽ hạn chế được sự lây lan dịch trong một khu vực.



Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, cho biết đến giờ này, TP chưa có "dịch bệnh", mà chỉ có "nguy cơ dịch bệnh cao" từ các nguồn bên ngoài xâm nhập. Trường hợp dương tính mới đã được truy vết, khoanh vùng nhanh chóng và nên truy vết mở rộng ra đến F3. Dù không làm quá khiến người dân hoang mang, song cũng không thể lơ là được nữa, phải nghiêm túc thực hiện các quy tắc phòng chống dịch.



Lần này, cả nước lại bước vào trận chiến mới chống dịch Covid-19. Với thời điểm quan trọng - dịp cận Tết, tính chất cuộc chiến sẽ quyết liệt hơn, "mỗi người dân là một chiến sĩ". Do đó, yêu cầu tính kỷ luật rất cao, "quân lệnh như sơn", quyết không để vỡ trận mà phải thắng trận quyết định, sống còn. Mỗi người dân trong điều kiện bình thường mới đều phải tuân thủ các nguyên tắc "5K" (khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung đông người, khai báo y tế). Riêng người dân ở những vùng thực hiện giãn cách xã hội, những khu cách ly phải tuyệt đối tuân thủ quy định của cơ quan chức năng.



Chúng ta đã rút ra được những bài học quý báu sau các vụ cách ly ở xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc (giữa tháng 2 qua tháng 3-2020); thôn Hạ Lôi, huyện Mê Linh, TP Hà Nội (tháng 4 qua tháng 5-2020), toàn TP Đà Nẵng (tháng 7 qua tháng 8-2020). Để các lực lượng chức năng hoàn thành nhiệm vụ, cần được người dân hỗ trợ bằng sự tự giác tuân thủ. Chống dịch là mệnh lệnh quốc gia, cũng là mệnh lệnh từ trái tim người Việt yêu nước. Vì vậy, hãy biết hy sinh những nhu cầu cá nhân vì đại cuộc, vì Tổ quốc đang cần sự đồng lòng, nhất trí. Khi chống dịch thắng lợi, ai cũng sẽ được đền bù - còn gì hạnh phúc hơn đất nước bình an, đẩy lùi dịch bệnh, cả nước đón Tết an lành.



Mỗi người dân Việt hãy là người chiến sĩ kiên cường trên trận tuyến chống dịch, với niềm tin chiến thắng như đã từng chiến thắng!

Theo HOÀNG HOA (NLĐO)