Dung dưỡng cho bức tử thai nhi là tội ác, bất chấp pháp luật

Luật pháp có quy định điều chỉnh hoạt động phá thai, nghiêm cấm các hành vi phá thai trên 22 tuần tuổi, nhưng nhiều cơ sở phá thai bất chấp pháp luật, hành nghề ngay giữa thủ đô văn minh.





“Thai nhi đã được 8 tháng tuổi, đầy đủ mọi bộ phận như một đứa trẻ sơ sinh. Bé cũng đã có tóc, nhưng lại có một vết thương lớn trên đầu và không còn khóc nữa. Chúng tôi sau đó đưa bé về tắm rửa, an táng trong một ngôi mộ tập thể tại nghĩa trang thai nhi ở xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội”, lời của một thành viên trong nhóm cứu hộ thai nhi tại Hà Nội.



Cơ sở nạo phá thai mọc giữa thủ đô mà không ai biết thì quá lạ. Chính quyền cơ sở đâu, công an đâu, hội phụ nữ đâu? Cây kim giấu trong bọc cũng bị lòi ra, còn đây là những phòng khám trương biển hiệu chứ không phải cây kim.



Đã có nhiều người tố cáo hoạt động phá thai trái phép của một số cơ sở đang hoạt động tại Hà Nội, nhưng ít hoặc không bị xử lý.



Các phòng khám, cơ sở nạo phá thai cấu kết nhau để "lách" khỏi hàng rào pháp lý và đã thoát được bao năm nay, thật đáng sợ.



Những người phá thai đã cam tâm lôi một đứa bé ra khỏi bụng mẹ, "không ít thai nhi do có sức sống mãnh liệt nên khi bị ép đưa ra khỏi cơ thể người mẹ vẫn ọ ẹ cất tiếng khóc chào đời dù chỉ ít phút sau, nơi chờ đón các con lại chính là những túi nylon đựng rác đã được các nhân viên chuẩn bị sẵn".



Đây rõ ràng là tội phạm, là tội ác.



Các cơ quan quản lý phải ngăn chặn các tổ chức phá thai bức tử thai nhi và gây nguy hiểm cho sinh mạng thai phụ.



Nếu con người cứ ngày càng mất hết thiên lương thì xã hội chỉ là chốn dưỡng nuôi tội ác. Cần xử lý nghiêm minh để điều này không xảy ra.

https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/dung-duong-cho-buc-tu-thai-nhi-la-toi-ac-bat-chap-phap-luat-813160.ldo

Theo Lê Thanh Phong (LĐO)