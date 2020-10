Xuất bản trọn bộ 'Lịch sử văn minh thế giới' tại Việt Nam

Lịch sử văn minh thế giới - The Story of Civilization của Will Durant và Ariel Durant (NXB Khoa học Xã hội - Viện Giáo dục IRED vừa ấn hành) được xem là 'biên niên sử' đồ sộ về các nền văn minh trải dài trong suốt 2.500 năm lịch sử của nhân loại.



Về tầm vóc của bộ sách này, nhà giáo Giản Tư Trung - Viện trưởng Viện Giáo dục IRED (đơn vị mua bản quyền, tổ chức biên dịch, chú giải và lần đầu tiên xuất bản trọn bộ tại Việt Nam) - viết: “Hầu như ai trong chúng ta cũng muốn trở thành con người văn minh, gia đình nào cũng muốn trở thành gia đình văn minh, tổ chức nào cũng muốn trở thành tổ chức văn minh, đất nước nào cũng muốn trở thành quốc gia văn minh. Nhưng thế nào là “văn minh”, và làm sao chúng ta có thể tìm hiểu và học hỏi từ các nền văn minh trên thế giới từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây một cách nhanh nhất và trọn vẹn nhất...? Lời đáp nằm ở bộ sách này - bộ sách không chỉ được viết cho giới nghiên cứu, học thuật hay giới thức giả, mà còn được viết cho độc giả đại chúng nhằm giúp đông đảo mọi người có thể tiếp cận với các nền văn minh tiêu biểu trong lịch sử nhân loại”.



Tác giả Will Durant và Ariel Durant - vợ ông đã dành hơn 40 năm để hoàn tất bộ sách gồm 11 phần này (mỗi phần gồm 3 - 5 tập sách), tạo nên một thể loại mới mà họ gọi là “lịch sử tích hợp” (integral history). Vì thế, như nhà giáo Giản Tư Trung nhìn nhận, chúng ta không nhất thiết phải đọc từ đầu đến cuối theo thứ tự từng phần, từng tập hay từng chương, mà có thể dễ dàng chọn đọc để tìm hiểu bất kỳ giai đoạn lịch sử hay nền văn minh nào trong bộ sách mà mình quan tâm, như thể đây một cuốn “từ điển văn minh” đầy những trải nghiệm mang lại cho chúng ta những hiểu biết cô đọng về các nền văn minh trong lịch sử nhân loại.

