Thay ván sàn, công nhân phát hiện kho báu bí mật 300 năm dưới nền

Các công nhân đã phát hiện một kho báu cổ 300 năm tuổi, khi họ thay ván sàn bị mục nát trong một nhà thờ ở Slovakia.





Các đồng tiền bạc có niên đại khoảng 300 năm.





Trong khi các công nhân thay ván sàn mục nát trong nhà thờ Đức mẹ Rosary tại ngôi làng Obisovce gần thành phố Kosice ở Slovakia, họ đã phát hiện một chiếc bình sứ chứa đầy những đồng tiền bằng bạc được chôn dưới nền.



Theo các chuyên gia của Hiệp hội khảo cổ học Triglav ở Slovakia, chiếc bình sứ chứa tổng cộng 500 đồng tiền xu cổ và chúng được xác định có niên đại từ đầu những năm 1700. Đây được cho là tiền công đức của du khách từ các thị trấn lân cận.





Chiếc bình sứ chứa 500 đồng tiền bạc.





Nhà thờ Đức mẹ Rosary từng là điểm đến phổ biến của những người hành hương vào những năm 1680. Họ chủ yếu là những người tị nạn Hungary chạy trốn khỏi các vùng lãnh thổ do người Ottoman cai trị.



Trong thời gian này, nhà thờ được cai quản bởi một linh mục bị mù người Ba Lan. Ông được cho là đã cất giấu số tiền công đức dưới một phiến đá lát nền của nhà thờ.



Nhà thờ sau đó bị những kẻ nổi loạn tấn công và cướp hết những đồ có giá trị. Linh mục người Ba Lan may mắn sống sót sau vụ tấn công, nhưng ông bị trục xuất về nước mà không rõ lý do.



Các nhà khảo cổ học không rõ tại sao vị linh mục không lấy số tiền đã cất giấu hay nói cho bất kỳ ai biết về kho báu bí mật này.





