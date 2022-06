Kông Chro: Tai nạn giao thông tăng cả 3 chỉ số trong 6 tháng đầu năm

(GLO)- Chiều 29-6, UBND huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm, vi phạm pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, quản lý bảo vệ rừng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông (ATGT) huyện, UBND các xã, thị trấn, các tổ chức đoàn thể đã xây dựng kế hoạch và kịp thời chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn.

Theo đó, Công an huyện đã tăng cường tuyên truyền bằng xe loa 493 lượt tại 87 làng thu hút 5.501 người tham gia; tuyên truyền 22 trường học với 4.391 học sinh và giáo viên tham gia; tuyên truyền trong đoàn viên thanh niên 2 buổi với 540 đoàn viên tham gia. Gọi hỏi răn đe 171 lượt đối tượng và cho 765 trường hợp viết cam kết chấp hành luật giao thông đường bộ, không chở quá, tải quá khổ. Tổ chức cho 45 tiệm sữa chữa xe máy cam kết không độ chế. Nhắc nhở trên 60 hộ dân không lấn chiếm hành lang ATGT, cho tháo dỡ 39 bộ xe độ chế không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn.

Đơn vị đã triển khai rà soát, kiểm tra, đề xuất xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông tuyến đường Trường Sơn Đông, tỉnh lộ 667, các tuyến đường liên xã, trục xã của huyện; phát hiện, lập biên bản 1.018 trường hợp với số tiền phạt hơn 1 tỷ đồng, xử phạt tại chỗ 359 trường hợp với số tiền hơn 66 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 16 trường hợp.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Ngô Chiến

Lực lượng Công an các xã, thị trấn đã chủ động tuần tra, kiểm soát 1.021 lượt, phát hiện và xử lý vi phạm 255 trường hợp (không đội mũ bảo hiểm 188 trường hợp, lỗi khác 67 trường hợp) với số tiền hơn 116,5 triệu đồng.

Hội Liên hiệp phụ nữ huyện đã chỉ đạo các cơ sở Hội tổ chức tuyên truyền pháp luật, Luật Giao thông đường bộ 182 buổi với 8.733 lượt hội viên phụ nữ tham gia; tiếp tục duy trì 2 mô hình “Đoạn đường phụ nữ tự quản”; 5 mô hình “Đoạn đường ánh sáng”, 1 câu lạc bộ “Gia đình hội viên không vi phạm luật ATGT”…; tổ chức 94 buổi dọn dẹp hành lang ATGT với hơn 3.339 thành viên hội tham gia.

Huyện Đoàn thường xuyên lồng ghép tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ được trên 74 buổi tại 14 xã, thị trấn thông qua giao lưu văn hóa văn nghệ, bằng loa di động với 3.348 đoàn viên, thanh niên và Nhân dân tham gia.

6 tháng đầu năm, toàn huyện Kông Chro xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông làm 12 người chết, 3 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2021 tăng 7 vụ, tăng 11 người chết, tăng 3 người bị thương. Làm thiệt hại về tài sản trên 42 triệu đồng.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế, tồn tại trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời nêu ra giải pháp triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm đạt kết quả.

Những tháng cuối năm 2022, các ngành chức năng của huyện và UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh thực hiện tấn công trấn áp và truy bắt tội phạm. Tăng cường các biện pháp nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông; công tác trực bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp để ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi tụ tập gây rối trật tự công cộng của thanh niên tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số. Làm tốt công tác tái hòa nhập cộng đồng, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các mô hình, điển hình mới trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…