"Đã uống rượu bia, không lái xe"

(GLO)- Đó là chủ đề hội thi “Thanh niên với văn hóa giao thông năm 2020” do Tỉnh Đoàn phối hợp với Ban An toàn Giao thông tỉnh tổ chức tại huyện Kông Chro. Hội thi nhằm tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) hiểu và nghiêm túc chấp hành Luật Giao thông Đường bộ.

Hội thi có sự góp mặt của 5 đội (mỗi đội 10 thành viên) gồm: Mang Yang, Đak Pơ, Kbang, Kông Chro và thị xã An Khê. Các đội trải qua 4 phần thi: chào hỏi, tìm hiểu kiến thức an toàn giao thông, tiểu phẩm và hiểu ý đồng đội.

Nhiều thông điệp ý nghĩa

Ở phần thi chào hỏi, bằng hình thức sân khấu hóa, mỗi đội giới thiệu về đơn vị mình cũng như cách thức triển khai, hưởng ứng các phong trào thi đua, xây dựng văn hóa giao thông... Còn phần thi tìm hiểu kiến thức an toàn giao thông được thể hiện bằng hình thức thi rung chuông vàng, các đội trả lời 30 câu hỏi liên quan đến Luật Giao thông Đường bộ. Chị Bùi Thị Mỹ Loan (huyện Mang Yang) chia sẻ: “Mỗi ĐVTN cần phải nắm rõ Luật Giao thông Đường bộ để chấp hành đúng khi tham gia giao thông. Đồng thời, nêu cao ý thức tự giác, vì mình và vì mọi người. Với những kiến thức bổ ích từ hội thi, tôi sẽ cố gắng truyền đạt lại cho ĐVTN ở địa phương”.

Tiểu phẩm là phần thi được các ĐVTN mong đợi nhất. Các tiểu phẩm “Luật đến tận làng” (huyện Kông Chro), “Lâu lâu người ta mới nhậu một lần có làm sao đâu” (thị xã An Khê) đã nhận được những tràng pháo tay giòn giã của khán giả. Nói về tiểu phẩm của đội mình, anh Đinh Lành-Bí thư Đoàn xã Đak Pling (huyện Kông Chro) cho biết: “Nội dung tiểu phẩm được xây dựng từ một câu chuyện có thật trên địa bàn huyện. Đó là một thanh niên điều khiển xe máy khi đã sử dụng rượu bia rồi gây tai nạn giao thông, đem đến những hệ lụy cho gia đình cũng như cộng đồng. Tiểu phẩm như một lời cảnh tỉnh cho tất cả mọi người: Hãy chấp hành nghiêm Luật Giao thông Đường bộ!”.

Phần thi hiểu ý đồng đội cũng đem đến khoảnh khắc thư giãn cho giám khảo lẫn khán giả. Tham gia phần thi này, mỗi đội cử ra 5 thành viên đứng đúng khoảng cách quy định, sau đó thành viên thứ nhất bốc thăm chọn câu hỏi có từ khóa liên quan đến Luật Giao thông Đường bộ. Thành viên này sẽ mở đề ra và dùng cử chỉ, hành động để giải thích cho người thứ 2 về từ khóa nhận được để những thành viên tiếp theo hiểu và đưa ra đáp án đúng. Phần thi với nhiều tình huống bất ngờ, gây cười này đã tạo nên sự hấp dẫn cho hội thi.

Kết quả, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội thi đến từ huyện Kông Chro; 2 giải nhì và ba lần lượt được trao cho thị xã An Khê và huyện Mang Yang.

Đội huyện Kông Chro thể hiện tiểu phẩm “Luật đến tận làng”. Ảnh: H.P

Nâng cao ý thức khi tham gia giao thông

Ông Võ Ngọc Quảng-Phó Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông tỉnh, Trưởng ban giám khảo hội thi-đánh giá: “Các đơn vị có sự chuẩn bị chu đáo về nội dung và hình thức thể hiện. Ngoài ra, các đội thi cũng bám sát chủ đề về Năm An toàn giao thông 2020 là “Đã uống rượu bia, không lái xe”. Hình thức sân khấu hóa các nội dung của Luật Giao thông Đường bộ và Nghị định số 100 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt được các đội thể hiện rất thành công. Thời gian tới, Ban An toàn Giao thông tỉnh sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục sáng tạo thêm nhiều hình thức tuyên truyền lôi cuốn, hấp dẫn, đồng thời tập trung thực hiện các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh”.

Bên lề hội thi, ĐVTN tham gia chương trình còn được anh Phạm Văn Hoàng-hướng dẫn viên lái xe an toàn (Đại lý Honda ủy nhiệm Duy Tuấn Phát, thị xã An Khê) truyền đạt các kiến thức cơ bản về Luật Giao thông Đường bộ; cách xử lý các tình huống, tai nạn rủi ro khi tham gia giao thông đường bộ; đội mũ bảo hiểm đúng cách và an toàn khi tham gia giao thông; thực hành kỹ năng lái xe an toàn trên máy RT, kỹ năng thực hiện lách cọc cũng như lái xe thăng bằng trên ván hẹp.

Chị Hà Thị Giang Thảo-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Trưởng ban tổ chức hội thi-cho biết: Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đoàn, Hội phối hợp tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền an toàn giao thông như: mở các lớp tập huấn lái xe an toàn, các hội thi, hội diễn, cấp phát bộ tài liệu, cẩm nang tuyên truyền giao thông ở các địa phương… Những hình thức tổ chức sáng tạo, hiệu quả trên đã tạo chuyển biến về nhận thức trong ĐVTN, đặc biệt là thanh niên dân tộc thiểu số, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh, thân thiện.

“Hy vọng các ĐVTN tham gia hội thi sẽ là những tuyên truyền viên tích cực, chung sức tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nâng cao trách nhiệm của bản thân, gia đình đối với việc chấp hành Luật Giao thông Đường bộ tại đơn vị, địa phương. Thời gian đến, các tổ chức Đoàn, Hội cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, đồng thời nêu gương người tốt-việc tốt, phê phán những hành vi vi phạm; thành lập mới và duy trì các đội hình thanh niên tình nguyện, mô hình cổng trường an toàn giao thông”-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết thêm.