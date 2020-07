Tử hình kẻ loạn thần vì ma túy giết mẹ và em trai

Ngày 30-6, TAND tỉnh Khánh Hòa cho hay đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Võ Ngọc Bảo (2000, trú xã Cam Thành Bắc, H. Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) về các tội danh: “Giết người” và “Cướp tài sản”. Điều đáng nói là 2 người bị hại trong vụ án này chính là mẹ và em ruột của bị cáo.



Bị cáo Nguyễn Võ Ngọc Bảo tại tòa.





Theo cáo trạng, anh Nguyễn Trí Mẫn và chị Võ Thị Kim Hà đăng ký kết hôn từ năm 1992 và có 3 con chung là: Nguyễn Võ Ngọc Duy, Nguyễn Võ Ngọc Bảo và Nguyễn Võ Chí Toàn (2013, cùng trú thôn Tân Thành, xã Cam Thành Bắc). Sáng 5-1-2019, bố, mẹ và anh trai đi làm, còn Bảo và Toàn ở nhà. Đến trưa cùng ngày, sau khi sử dụng thảo mộc khô chứa chất ma túy 5 (Fluoro MDMB-PICA) tại nhà thì Bảo nảy sinh ý định giết Toàn. Bảo đóng cửa chính và cửa sắt bên hông nhà lại, mở nhạc lớn và lấy 2 cây rựa ở sau nhà bỏ dưới gầm tủ tivi. Lúc đó, Toàn đang đứng chơi trong phòng khách thì Bảo lấy cây rựa cán ngắn đến chém vào đầu em trai 2 nhát khiến Toàn tử vong tại chỗ. Sau đó, Bảo kéo xác Toàn vào phòng tắm xối rửa hết máu rồi bế xác Toàn đặt lên giường ngủ của Duy và lấy chăn cuốn xác lại.



Đến khoảng 11 giờ 30 cùng ngày, chị Hà điều khiển xe máy về nhà rồi đi xuống bếp nấu ăn. Lúc này, Bảo vào phòng ngủ của mình lấy cây rựa giấu trước đó đi xuống chém mẹ ruột tử vong. Bảo kéo xác chị Hà để lên giường cạnh xác Toàn rồi lấy chiếc ĐTDĐ và 1 chiếc nhẫn kim loại màu vàng của mẹ đang đeo trên tay. Bảo tiếp tục sang phòng mẹ lục tìm lấy thêm 1 dây chuyền, 1 lắc tay, 5 nhẫn kim loại màu vàng và 100.000 đồng. Sau đó, Bảo điều khiển xe máy bỏ trốn đến một cửa hàng ĐTDĐ ở P. Cam Lộc (TP Cam Ranh, Khánh Hòa) bán chiếc ĐTDĐ của mẹ được 2,2 triệu đồng rồi tiếp tục bỏ trốn.



Đến chiều cùng ngày, anh Mẫn đi làm về phát hiện chị Hà và cháu Toàn tử vong nên trình báo cơ quan Công an. Đến tối ngày 6-1-2019, qua công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã bắt giữ được Bảo khi đang lẩn trốn tại xã Lợi Hải (H. Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận) cùng một số tang vật.



Tại phiên xét xử, vị chủ tọa hỏi: “Tại sao lại giết chết em và mẹ của mình?”, thì bị cáo trả lời: “Do sau khi chơi ma túy xong thấy như bị ma đuổi nên ra tay giết chết em và mẹ ruột của mình vì tưởng đó là… ma”.



Căn cứ kết luận giám định pháp y về tâm thần của Bảo thì về y học: Trước, trong và sau khi gây án: đương sự bị rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất gây ảo giác với các rối loạn trí giác. Hiện nay, đương sự không có rối loạn tâm thần. Về năng lực nhận thức và điều khiển hành vi: Tại thời điểm gây án: Đương sự mất năng lực nhận thức và điều khiển hành vi. Hiện nay: đương sự có đủ năng lực nhận thức và điều khiển hành vi. Do đó, HĐXX TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Võ Ngọc Bảo án tử hình về tội “Giết người” và 7 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt buộc phải chấp hành là tử hình.



Theo HOÀNG VĂN (cadn)