Thông tin bất ngờ về 'cụ bà đi lạc 15 năm tìm được người thân'

Tin liên quan Bé trai 3 tuổi đi lạc trong rừng gần 20 giờ

Ngày 15.2, Công an H.Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) cho biết, vào lúc 18 giờ 35 ngày 14.2, Công an TT.Sông Vệ (H.Tư Nghĩa) nhận được thông tin từ người dân có 1 cụ bà đi lạc đang ở tổ dân phố Sông Vệ (TT.Sông Vệ) với tình trạng suy nhược, mệt mỏi và không có giấy tờ tùy thân.

Tiếp nhận thông tin, Công an TT.Sông Vệ đến nơi và đưa cụ bà về trụ sở làm việc để nghỉ ngơi và ăn uống. Sau đó, lực lượng công an đã thăm hỏi cụ về nơi ở nhưng cụ không nhớ ở đâu, chỉ nghe được hai từ "Đại Lãnh".

Từ manh mối mà cụ bà để lại, các chiến sĩ Công an TT.Sông Vệ xác minh, phối hợp trao đổi thông tin với lực lượng công an ở 2 tỉnh Khánh Hòa và Quảng Nam (các tỉnh có đơn vị hành chính tên Đại Lãnh).

Đến 22 giờ 30 ngày 14.2, Công an TT.Sông Vệ nhận được thông tin từ Công an xã Đại Lãnh, H.Vạn Ninh (Khánh Hòa) cung cấp thông tin về cụ bà và đã liên lạc với người thân của cụ.

Người nhà ở xã Đại Lãnh cho biết cụ bà tên Hỏa Thị Kiên (92 tuổi, ở xã Đại Lãnh), bị đãng trí, bỏ nhà đi gần 15 năm, người thân đã tìm kiếm nhiều lần nhưng không có thông tin.

Công an TT.Sông Vệ đã báo cáo vụ việc với trực ban và lãnh đạo Công an H.Tư Nghĩa. Qua đó, Công an H.Tư Nghĩa đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi nhờ xe khách trên tuyến QL1 đưa cụ bà về đoàn tụ với gia đình.



Chiều 15.2, trao đổi với PV Thanh Niên, bà Võ Thị Lệ Dung (68 tuổi, ở xã Đại Lãnh, H.Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa), con gái cụ Hỏa Thị Kiên, cho biết lúc Công an Quảng Ngãi gọi vào để xác minh, ban đầu nhìn bà cụ rất giống mẹ mình đã thất lạc 15 năm gia đình rất mừng và cảm ơn.

Tuy nhiên, khi cụ bà được đưa về đến nhà, bà Dung lại thấy cụ không giống mẹ mình. Lúc này, cụ bà cứ nói đi về Đà Nẵng. Sau đó, cụ bà bỏ đi, một số người hàng xóm của bà Dung cản lại nhưng cụ vùng vẫy bỏ đi, trên tay còn cầm hai túi đồ. Sau khi cụ bà bỏ đi, gia đình bà Dung đã báo sự việc lại với công an địa phương.

"Cụ bà này không phải mẹ tôi (cụ Hỏa Thị Kiên - PV). Hiện gia đình vẫn đang tìm kiếm tung tích của mẹ tôi, người tên Hỏa Thị Kiên. Do tôi bị đau, lại quá mong mỏi tìm thấy mẹ nên nhìn hình ảnh không rõ rồi nhận nhầm cụ bà đi lạc là mẹ mình. Cảm ơn lực lượng công an các tỉnh Quảng Ngãi, Khánh Hòa đã nhiệt tình giúp gia đình tôi và cụ bà đi lạc tìm lại người thân, tôi cũng xin lỗi về sự nhầm lẫn đáng tiếc này", bà Dung nói.