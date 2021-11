Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện Phú Thiện điển hình học tập, làm theo Bác

(GLO)- Thấm nhuần lời dạy của Bác: “Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”, 5 năm qua, Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) không ngừng đổi mới nội dung sinh hoạt nhằm từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên.





Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện có 18 đảng viên. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi bộ luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng để đảng viên nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo. Trong các buổi sinh hoạt, Chi bộ đều chuẩn bị nội dung kỹ lưỡng; đảng viên thì phát huy tinh thần chủ động, tích cực tham gia góp ý xây dựng kế hoạch, chương trình công tác sát đúng với định hướng lãnh đạo của cấp ủy cấp trên và tình hình thực tiễn của đơn vị. Việc ban hành nghị quyết lãnh đạo, học tập và nghiên cứu, phê bình và tự phê bình, chuyên đề về học tập và làm theo gương Bác… được chú trọng nên chất lượng sinh hoạt chi bộ và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng ngày càng được nâng lên.

Huyện Phú Thiện tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: Hoa Mai



Bà Trịnh Thị Hồng-Phó Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Chi bộ-cho biết: Chi bộ đều hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ III (nhiệm kỳ 2015-2020) đề ra. Hàng năm, 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chi bộ 5 năm liền đạt danh hiệu “Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh” và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cơ quan Văn phòng HĐND-UBND huyện đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc trong nhiều năm liền. Công tác phát triển đảng viên cũng được quan tâm đúng mức. Trong nhiệm kỳ, Chi bộ đã kết nạp 4 đảng viên mới (đạt 100% kế hoạch).



Chi bộ kết hợp sinh hoạt chính trị với triển khai nhiệm vụ chuyên môn; chỉ đạo từng cá nhân xây dựng kế hoạch hành động phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao. Theo đó, vai trò, trách nhiệm của Thường trực và từng thành viên trong Thường trực HĐND huyện được phát huy; chất lượng, hiệu quả các hoạt động có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác tổ chức các kỳ họp của HĐND huyện đảm bảo đúng quy định; hoạt động giám sát được chú trọng thực hiện theo kế hoạch đề ra... Lãnh đạo UBND huyện chỉ đạo, điều hành các cấp, ngành thực hiện tốt nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực. Điển hình như thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện năm 2016 đạt 16,21 triệu đồng và dự ước năm 2021 đạt 36 triệu đồng (gấp 2,2 lần); toàn huyện hiện có 5/9 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 13/81 thôn, làng, tổ dân phố đạt chuẩn làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số...



Cán bộ, đảng viên cơ quan Văn phòng HĐND-UBND huyện cũng không ngừng đổi mới, sáng tạo trong quá trình tổng hợp, xây dựng báo cáo và tham mưu kịp thời, chính xác cho Thường trực HĐND và UBND huyện trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh trên địa bàn. Ông Phạm Văn Đức-Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện-cho hay: “Công tác tham mưu, soạn thảo, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, công tác văn thư lưu trữ thực hiện đúng quy trình, quy định, đảm bảo tính khoa học, chính xác, kịp thời và bảo mật. Văn phòng tham mưu giúp Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tổ chức thành công các kỳ họp HĐND huyện, các cuộc họp của UBND huyện và nâng cao chất lượng các kỳ họp HĐND cấp xã”.



Đặc biệt, qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, vai trò nêu gương của cán bộ chủ chốt các cấp đã được phát huy tối đa, nhất là trong việc đối thoại, tiếp công dân nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và kịp thời giải quyết vướng mắc ngay từ cơ sở. Đề cập vấn đề này, bà Trịnh Thị Hồng thông tin thêm: Từ năm 2016 đến nay, lãnh đạo UBND huyện đã tổ chức 10 cuộc đối thoại với người dân về việc thu hồi đất để triển khai dự án xây dựng trường mẫu giáo, trường mầm non tại xã Ia Ake và thị trấn; giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… Bên cạnh đó, những kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân đều được tiếp nhận, phân loại, xử lý kịp thời, do vậy không có đơn thư khiếu kiện vượt cấp, kéo dài. Công tác cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính có nhiều chuyển biến; 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền được giải quyết công khai, minh bạch.



Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phú Thiện Vũ Hồng Duy đánh giá: Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện là đơn vị đặc thù do đảng viên tham gia sinh hoạt là Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, các ban HĐND huyện và công chức, nhân viên Văn phòng. Trong nhiệm kỳ, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao đạt kết quả tốt. Chi bộ luôn quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, không để xảy ra vi phạm để phải kiểm điểm hay bị kỷ luật. Chất lượng sinh hoạt chi bộ ngày càng được nâng lên, chỉ tiêu phát triển đảng viên đạt 100% kế hoạch. Giai đoạn 2016-2020, Chi bộ vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.



ANH HUY