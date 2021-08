"Còn sức là còn nỗ lực vì đồng đội"

(GLO)- Chỉ với 11 hội viên nhưng Chi hội Cựu chiến binh thôn Đại An 2 (xã Ia Khươl, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) rất tích cực trong các phong trào, đặc biệt là xây dựng nguồn quỹ nội bộ hơn 164 triệu đồng để giúp đỡ hội viên khó khăn. Thành tích ấy có sự đóng góp không nhỏ của Chi hội trưởng Nguyễn Hồng Thái.





Ông Thái lên đường nhập ngũ vào năm 1974. 10 năm sau, ông phục viên và hưởng chế độ thương binh 3/4. Nhắc nhớ về vết thương trong chiến tranh, ông kể: “Năm đó, tôi được biên chế về Trung đoàn 284, Bộ Tư lệnh Công binh đóng quân ở tỉnh Đak Lak. Tháng 3-1975, đơn vị đang cơ động tham gia phục vụ chiến đấu và chiến đấu tại TP. Buôn Ma Thuột thì bị địch phục kích. Tôi bị mảnh đạn pháo văng vào người, phải điều trị dài ngày. Có 1 mảnh đạn pháo găm vào cánh tay trái mãi đến năm 2006 mới mổ lấy ra được”.

Ông Nguyễn Hồng Thái (bên phải) dành nhiều thời gian quan tâm đến đời sống, sản xuất của hội viên. Ảnh: Phương Dung



Năm 1998, ông Thái rời quê Nghệ An vào Ia Khươl lập nghiệp. Mặc dù bị suy giảm khả năng lao động, thậm chí mỗi tháng vài lần đến bệnh viện tái khám nhưng ông vẫn luôn nỗ lực trong phát triển kinh tế gia đình và tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương. Đặc biệt, hơn 10 năm đảm nhận vai trò Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh thôn Đại An 2, ông có nhiều cách làm hay để giúp đỡ hội viên vươn lên thoát nghèo. Ông quan niệm “Khi nào còn sức, còn giúp được đồng đội thì tôi sẽ tiếp tục cố gắng”. Do vậy, cứ vài ngày, ông lại ghé từng nhà hội viên để thăm hỏi. Nhà hội viên nào cần giúp đỡ hoặc có thân nhân đau ốm thì ông đều động viên kịp thời. Nhận thấy hội viên có nhu cầu về vốn để phát triển kinh tế, ông đã đứng ra vận động đóng góp xây dựng nguồn quỹ nội bộ để giúp đỡ lẫn nhau. “Tôi phân tích rõ về mục đích, ý nghĩa của nguồn vốn vay để mọi người cùng bàn bạc, thống nhất. Những năm đầu, mỗi hội viên nhất trí đóng 300 ngàn đồng/năm, sau tăng lên 500 ngàn đồng/năm. Do hội viên ít nên số tiền quỹ thu về chỉ được vài triệu đồng/năm. Hội viên có vay cũng khó đầu tư mang lại hiệu quả. Vì vậy, tôi vận động tăng số tiền đóng quỹ lên 1 triệu đồng, rồi 3 triệu đồng/người”-ông Thái nói.



Ông thường chọn thời điểm các gia đình vừa thu hoạch xong mùa vụ để vận động đóng góp xây dựng quỹ. Khi các hội viên đã đồng thuận, ông lập danh sách, số tiền, thời gian đóng và khoản lãi hàng năm. Trong các cuộc họp, ông đều công khai và in danh sách cho từng hội viên tiện theo dõi. Minh bạch, rõ ràng nên số hội viên tham gia đóng góp xây dựng quỹ nội bộ ngày càng tăng, có hội viên đóng 7 triệu đồng/năm, 10 triệu đồng/năm. Cựu chiến binh Nguyễn Văn Lý chia sẻ: “Gia đình tôi có hơn 2 ha cà phê, cao su, hồ tiêu, chuối và sầu riêng. Mỗi năm, sau khi trừ chi phí, tôi thu về hơn 300 triệu đồng. Từ nguồn thu này, mỗi năm, tôi trích ra một ít để đóng vào quỹ nội bộ. Hiện tại, tôi đã đóng 32 triệu đồng. Số tiền cho vay đủ lớn, thời gian 3 năm đủ dài để hội viên có thể đầu tư trồng trọt, chăn nuôi đến khi mang lại hiệu quả. Việc giúp đỡ bằng nguồn vốn này tôi thấy rất thiết thực lại góp phần gắn kết hơn nữa tình đồng chí, đồng đội”.

Sau khi vay vốn từ quỹ nội bộ, cựu chiến binh Trần Mậu Thạch (áo trắng) đã đầu tư xây chuồng nuôi heo nái phát triển kinh tế. Ảnh: Phương Dung



Ông Nguyễn Lệ Ngãi-Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Chư Păh: “Chi hội Cựu Chiến binh thôn Đại An 2 là điển hình về công tác xây dựng quỹ của Hội Cựu chiến binh huyện. Bình quân gần 15 triệu đồng/hội viên và công đầu phải nhắc đến ông Nguyễn Hồng Thái-Chi hội trưởng”.

Theo ông Thái, hiện tại, nguồn quỹ nội bộ của Chi hội đang giải quyết cho 3 hội viên vay với mức lãi suất thấp hơn nhiều so với ngân hàng. Số tiền lãi hàng năm sẽ được trích một phần để Chi hội liên hoan tổng kết cuối năm, tặng quà cho gia đình hội viên, thăm hỏi, tặng quà các hoàn cảnh khó khăn, phần còn lại gộp vào số tiền gốc. Toàn bộ khoản tiền đóng quỹ sẽ được hoàn trả cả lãi lẫn gốc sau khi hội viên thôi sinh hoạt. Được vay 32 triệu đồng từ nguồn quỹ nội bộ của Chi hội, cựu chiến binh Trần Mậu Thạch bộc bạch: “Trước đây, tôi thuê 8 sào đất ở tỉnh Lâm Đồng để trồng cây atiso nhưng không thành công. Nhờ nguồn vốn của Chi hội, đầu năm 2021, tôi đầu tư nuôi 4 con heo nái và nấu rượu”.



Nhận xét về Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh thôn Đại An 2, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Nguyễn Minh Giang nhấn mạnh: “Đồng chí Thái rất hăng hái, nhiệt tình và luôn gần gũi, sâu sát với hội viên. Nhiều hội viên sau khi tiếp cận với nguồn vốn vay từ quỹ nội bộ đã đầu tư phát triển kinh tế mang lại hiệu quả. Nhiều năm nay, Chi hội này không còn hội viên nghèo”.



PHƯƠNG DUNG