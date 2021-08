Cựu chiến binh Đak Pơ tích cực giữ gìn an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, mô hình “Chi hội cựu chiến binh (CCB) xây dựng khu liên kết phòng-chống tội phạm” tại các thôn, làng của huyện Đak Pơ đã phát huy hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương.

Giữa năm 2014, Hội CCB xã Hà Tam triển khai mô hình điểm “Chi hội CCB xây dựng khu liên kết phòng-chống tội phạm” tại thôn 1 với 30 hội viên. Mô hình hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Phòng-chống tội phạm (PCTP) thôn do Bí thư Chi bộ làm Trưởng ban. Hàng tháng, Chi hội CCB xây dựng kế hoạch hoạt động báo cáo Ban PCTP thôn phê duyệt. Đồng thời, thông báo thủ đoạn của bọn tội phạm đang hoạt động trên địa bàn đến người dân.

Ban Phòng-chống tội phạm thôn Tư Lương (xã Tân An, huyện Đak Pơ) trao đổi công việc giữ gìn an ninh trật tự thôn xóm. Ảnh: Ngọc Minh

Đến nay, mô hình đã cung cấp gần 60 nguồn tin về tội phạm cho lực lượng Công an; cùng với lực lượng chức năng ngăn chặn nhiều vụ gây rối trật tự công cộng, đưa ra giáo dục tại cộng đồng một số đối tượng vi phạm trật tự xã hội. Ban PCTP thôn phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện 17 vụ trộm cắp tài sản giao cho Công an xử lý. “Nhờ vậy, tình hình an ninh trật tự tại thôn đã có nhiều chuyển biến rõ rệt. Người dân phấn khởi, tin tưởng và ủng hộ”-ông Phạm Đức Mạnh-Phó Chi hội trưởng Chi hội CCB thôn 1-cho hay.

Tương tự, đầu năm 2018, Hội CCB xã Tân An đã thành lập mô hình “Chi hội CCB xây dựng khu liên kết PCTP” tại thôn Tư Lương. Sau gần 3 năm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thôn được giữ vững ổn định, không có trường hợp vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội. Ông Võ Ngọc Tây-Chi hội trưởng Chi hội CCB thôn Tư Lương-chia sẻ: “Từ khi thành lập mô hình đến nay, chúng tôi thường xuyên tổ chức tuần tra các khu dân cư và khu vực sản xuất vào khung giờ cao điểm từ 20 giờ đến 23 giờ 30 phút hàng ngày nhằm bảo vệ tài sản và sự bình yên cho người dân”.

Cựu chiến binh thôn Tư Lương (xã Tân An, huyện Đak Pơ) phối hợp với Công an viên, dân quân tuyên truyền người dân nâng cao ý thức phòng-chống tội phạm. Ảnh: Ngọc Minh

Sau hơn 2 năm đi vào hoạt động, “Chi hội CCB xây dựng khu liên kết PCTP” tại thôn An Định và thôn Chí Công (xã Cư An) cũng đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của người dân. Theo đó, hội viên CCB tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, bảo đảm an ninh trật tự, kéo giảm tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn. Ông Văn Doãn Diệu-Chủ tịch UBND xã Cư An-thông tin: “Thời gian đến, xã sẽ tạo điều kiện để Hội CCB nhân rộng mô hình ra các thôn còn lại”.

Nói về định hướng phát triển mô hình “Chi hội CCB xây dựng khu liên kết PCTP”, ông Bùi Hữu Đen-Chủ tịch Hội CCB huyện Đak Pơ-cho biết: “Từ năm 2014 đến nay, mô hình đã được Hội CCB các xã, thị trấn nhân rộng ở 11/49 thôn, làng, tổ dân phố. Thời gian tới, cùng với nhân rộng mô hình, Hội tiếp tục phối hợp với chính quyền, lực lượng Công an tuần tra kiểm soát, kịp thời giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự phát sinh; đồng thời, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xây dựng mô hình ngày càng phát triển, hiệu quả”.

NGỌC MINH