Bác sĩ 78 tuổi viết đơn tình nguyện tham gia phòng, chống COVID-19

"Tôi muốn gia nhập đoàn quân áo trắng bằng tâm huyết cao mong về già còn làm thêm được việc có ích cho xã hội", bác sĩ nghỉ hưu, 78 tuổi ở Nghệ An viết trong thư tình nguyện tham gia phòng chống COVID-19.



Bác sỹ Nguyễn Văn Trang (78 tuổi, trú tại TT.Thanh Chương, Nghệ An) viết đơn tình nguyện tham gia phòng, chống dịch COVID-19 nơi tâm dịch Bắc Giang. Ảnh: PV





Mặc dù đã về hưu nhiều năm nhưng khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trở lại, bác sĩ Nguyễn Văn Trang (78 tuổi, trú tại thị trấn Thanh Chương, Nghệ An) không khỏi trăn trở, quyết định viết đơn tình nguyện xin tham gia vào công tác phòng, chống dịch.



Bác sĩ Nguyễn Văn Trang từng nhiều năm công tác ở vị trí Trưởng khoa nhi, Trưởng khoa tổng hợp nội, nhi lây Đông y-Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Chương (Nghệ An).



Trong bức thư gửi cơ quan chức năng, bác sĩ Trang chia sẻ: "Là bác sĩ nghỉ hưu, xét thấy tinh thần minh mẫn sáng suốt, thể lực an khang, sức khỏe A1.



Tôi muốn gia nhập đoàn quân áo trắng (đồng nghiệp của tôi) bằng tâm huyết cao mong về già còn làm thêm được việc có ích cho xã hội.



Đặt tay lên trái tim mình, nghe trái tim mách bảo hãy sống bằng trách nhiệm, tình thương, đừng bao giờ vô cảm trước mọi sự bất hạnh. Hãy tới đó (nơi tâm dịch) làm điều tử tế.



Nếu được chuẩn y, tôi vô cùng cảm ơn và coi đó là vinh dự lớn trước hết cho bản thân và gia đình".



Theo ông Trang, hiện ông đã viết đơn gửi Huyện ủy, UBND huyện, Trung tâm y tế huyện Thanh Chương đề nghị được đi ra vùng tâm dịch Bắc Giang tham gia đội quân phòng chống dịch COVID-19.



Trong lá thư được gửi đi, bác sĩ Trang còn gửi kèm một bài thơ do ông làm như sau:



TIẾN VÀO TÂM DỊCH



Những chiến binh áo trắng



Lần lượt tới Bắc Giang



Không mang theo súng đạn



Trái tim là vũ trang



Họ xuống đầu trọc lóc



Trông như những vị sư



Ai đã từng trông thấy



Mà "an bài" "vô tư"?



Tôi mím chặt vành môi



Mà đôi dòng lệ nhỏ



Đồng nghiệp trẻ của tôi



Trái tim bầu máu đỏ



Đôi mắt bừng sáng tỏ



Miệng nở cười như hoa



Họ đi vào tâm dịch



Lòng rộn ràng quân ca



Tôi đau đáu xót xa



Nhưng tự hào kiêu hãnh



Đồng nghiệp của tôi ơi



Hãnh bình yên khỏe mạnh



Tình yêu là mệnh lệnh



Là nhiệm vụ tối cao



Trước Đảng trước Nhà nước



Trước quốc dân đồng bào



Cho tôi được tự hào



Và cho tôi được khóc



Nước mắt của tình người



Xin đừng ai trách móc



Cho tôi được thay mặt



Nhiều tập thể cộng đồng



Gửi niềm tin sắt đá



Của triệu triệu tấm lòng



"Chống dịch như chống giặc"



Lệnh tối thượng ban ra



Giặc gì ta cũng thắng



Chiến công bừng nở hoa



Rồi một ngày không xa



Đồng nghiệp tôi về lại



Họ sẽ mang theo về



Những chiến công vĩ đại



Không cần phải trẻ lại



Với tuổi đời của tôi



Sức đang còn khỏe lắm



Máu tim còn sục sôi



Nếu được phép cho tôi



Với lời thề danh dự



Vì nhân loại quyết sinh



Tôi sẵn sàng quyết tử



Bài thơ - Lời tâm sự



Kèm theo một lá đơn



Vào đội quân chống dịch



Tôi vô cùng cảm ơn



Gửi huyện ủy ủy ban



Gửi đến ngành y tế



Lời nói là gói vàng



Nói sao tôi làm thế.







Theo QUANG ĐẠI (LĐO)