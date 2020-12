Trần Chấn Cận: Bí thư chi bộ nhiệt tình, tâm huyết

(GLO)- Gần 5 năm trên cương vị Bí thư Chi bộ tổ dân phố 5 (phường Tây Sơn, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai), ông Trần Chấn Cận luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, hết mình với công việc được giao. Những đóng góp của ông đã góp phần giúp Chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh trong nhiều năm liền.





Ông Cận sinh năm 1957 ở xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Năm 1965, ông theo gia đình lên An Khê lập nghiệp. Sau giải phóng miền Nam năm 1975, ông tham gia công tác tại địa phương và giữ nhiều cương vị khác nhau. Từ năm 2004 đến năm 2015, ông giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Tây Sơn.

Sau khi nghỉ hưu, ông được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ tổ dân phố 5. Trên cương vị công tác này, ông có nhiều đóng góp đối với sự phát triển của tổ dân phố. Ông Cận cho biết: “Tổ dân phố 5 có 362 hộ với 1.620 khẩu, trong đó có 115 hộ theo đạo Công giáo”.

Bí thư Chi bộ tổ dân phố 5 Trần Chấn Cận (ngồi giữa) cùng Chi ủy triển khai nhiệm vụ công tác của tổ dân phố. Ảnh: Ngọc Minh



Ông Lương Thành Công-Bí thư Đảng ủy phường Tây Sơn: “Với kinh nghiệm hơn 10 năm làm Bí thư Đảng ủy phường cùng tinh thần trách nhiệm, ông Trần Chấn Cận cùng Chi bộ tổ dân phố 5 đã đoàn kết thực hiện tốt các nhiệm vụ, xây dựng nhiều mô hình hay ở khu dân cư, tuyến đường tự quản, tuyến phố văn minh, thành lập các tổ tự quản an ninh trật tự, phòng-chống tội phạm. Đặc biệt, Chi bộ đã vận động nhân dân đóng góp kinh phí để nâng cấp nhiều tuyến đường, sửa chữa nhà sinh hoạt tổ dân phố nhằm đáp ứng nơi sinh hoạt, hội họp của bà con”.

Những năm qua, ông Cận cùng các hội, đoàn thể trong tổ tích cực tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thay đổi nếp nghĩ, cách làm. Nhờ đó, đời sống của bà con ngày càng được cải thiện. Đến nay, tổ dân phố 5 chỉ còn 8 hộ nghèo và 10 hộ cận nghèo, trên 95% số hộ có mức sống khá, gần 96% số hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Cùng với đó, ông Cận luôn gần gũi, quan tâm giúp đỡ người dân trong tổ.

Anh Nguyễn Đình Thái kể: Giữa năm 2017, anh hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Trong lúc đang gặp khó khăn về việc làm, nhờ được ông Cận tư vấn và định hướng, anh quyết tâm học nghề thợ sắt. “Sau khi học xong, chính bác Cận đã giới thiệu tôi vào làm việc ở một cơ sở trên địa bàn với mức thu nhập 4-4,5 triệu đồng/tháng”-anh Thái cho hay.



Thực hiện đề án xây dựng tuyến phố văn minh do UBND phường Tây Sơn phát động, ông Cận đến từng nhà tuyên truyền, vận động các hộ tự giác tháo dỡ vật kiến trúc vi phạm hành lang an toàn giao thông. Người dân trong tổ đã đồng tình hưởng ứng xây dựng được 3 tuyến phố văn minh. Ông Cận cũng đã vận động nhân dân đóng góp gần 200 triệu đồng để sửa chữa, mở rộng nhà sinh hoạt tổ dân phố.

Bên cạnh đó, ông còn kêu gọi nhân dân xây dựng “Tổ dân phố không rác”, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phát huy vai trò của các tổ hòa giải ở cơ sở, giải quyết kịp thời những mâu thuẫn, bất hòa trong nội bộ nhân dân, tạo không khí hòa thuận ở khu dân cư.

Nhờ vậy, 5 năm liền, trên địa bàn tổ 5 không xảy ra trọng án và các vụ vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Tổ dân phố 5 được Công an thị xã An Khê công nhận khu dân cư an toàn về an ninh trật tự. Đặc biệt, từ năm 2016 đến nay, tình trạng khiếu nại, tố cáo trong tổ không xảy ra. Điều đó chứng tỏ lòng tin của người dân đối với vai trò lãnh đạo của Chi bộ ngày càng được nâng lên.

Ông Trần Chấn Cận (bìa phải) tuyên truyền, vận động người dân tham gia xây dựng tuyến phố văn minh. Ảnh: Ngọc Minh



Cùng với việc xây dựng tổ dân phố, ông Cận cùng tập thể Chi bộ luôn quan tâm đến công tác phát triển đảng viên. Bản thân ông Cận đã theo dõi, giúp đỡ 4 quần chúng ưu tú, trong đó có 3 người đã được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Ông Cận thông tin: “Hiện nay, Chi bộ tổ dân phố 5 có 14 đảng viên. Những năm qua, Chi bộ luôn chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt, gắn sinh hoạt Đảng với họp bàn thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và quy chế làm việc của cấp ủy trong sinh hoạt Đảng. Nhờ vậy, Chi bộ đã tạo được sự đoàn kết nhất trí cao trong cả hệ thống chính trị, phát huy tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên và vai trò làm chủ của nhân dân”.



Với sự đóng góp của Bí thư Chi bộ Trần Chấn Cận, nhiều năm liền, Chi bộ tổ dân phố 5 đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh. Ông Cận cũng nhiều năm liền được Đảng ủy phường Tây Sơn khen thưởng vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

NGỌC MINH