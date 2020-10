Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn: Góc nhìn từ Bàu Cạn

(GLO)- “Việc nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn đã phát huy được vai trò, trách nhiệm người đứng đầu và quá trình đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống sát thực tế hơn, nhanh hơn”-ông Đoàn Văn Xuân-Bí thư Đảng ủy xã Bàu Cạn (huyện Chư Prông) khẳng định.





Xã Bàu Cạn hiện có 6 thôn. Từ năm 2018 đến nay đã có 3 thôn (Bình An, Đoàn Kết, Đồng Tâm) thực hiện nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn. Điều này giúp việc sắp xếp lại đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở các thôn thuận lợi, đồng thời giảm bớt các khâu trung gian, tạo sự thống nhất từ việc ban hành chủ trương đến tổ chức thực hiện. Theo ông Nguyễn Trung Thành-Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn Bình An, người đảm trách công việc này không chỉ tâm huyết, trách nhiệm mà cần có uy tín nhất định trong cán bộ, nhân dân. “Cùng với việc sâu sát từng hộ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con, trong các cuộc họp, tôi luôn công khai, minh bạch mọi vấn đề, nhất là các khoản thu, chi để người dân biết và tham gia ý kiến”-ông Thành cho hay.

Đảm nhận chức danh 2 trong một, ông Thành (bên trái) đã có những đóng góp nhất định trong các phong trào, hoạt động tại thôn. Ảnh: Anh Huy



Được “Đảng cử, dân tin” cùng với nỗ lực không ngừng của bản thân, sau gần 3 năm đảm nhận nhiệm vụ, ông Thành đã có những đóng góp nhất định trong các phong trào, hoạt động tại cơ sở. Cụ thể là đã tạo sự chuyển biến tích cực về tình hình an ninh trật tự; vận động đảng viên, nhân dân đóng góp làm đường giao thông nông thôn. Với vai trò người đứng đầu, ông Thành tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia các hoạt động vì cộng đồng, văn hóa-văn nghệ, thể dục thể thao vừa rèn luyện sức khỏe, vừa gắn kết tình làng, nghĩa xóm, đẩy lùi tệ nạn và phòng-chống tội phạm. Ông còn vận động bà con đóng góp kinh phí để làm trục đường chính của thôn dài hơn 1 km theo hình thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. “Theo thiết kế ban đầu, lòng đường chỉ rộng 3 m. Nhưng vì là trục đường chính, lưu lượng người, phương tiện qua lại khá đông nên tôi đã vận động bà con đóng góp thêm để mở rộng lòng đường lên 4 m. Thấy có lý nên 309 hộ dân trong thôn đều đồng thuận tham gia”-ông Thành nói.



Tương tự, sau thời gian đảm nhận chức danh Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn Đoàn Kết, ông Phạm Văn Sơn nhận thấy: Tuy công việc nhiều hơn, trách nhiệm nặng nề hơn nhưng mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được quán triệt, triển khai nhanh chóng, những vấn đề quan trọng được bàn bạc, giải quyết kịp thời, không để bức xúc trong dân. “Tình hình trong thôn từ việc lớn đến việc nhỏ, tôi đều nắm bắt. Hộ nào nghèo, cận nghèo và nghèo như thế nào, khó khăn ra sao... một khi biết được sẽ có hướng hỗ trợ, giải quyết kịp thời, cụ thể. Các buổi sinh hoạt chi bộ cũng hiệu quả hơn, ra nghị quyết sát thực tế hơn”-ông Sơn trao đổi. Cũng theo ông Sơn, việc đảm nhận 2 chức danh tại thôn có những thuận lợi và khó khăn nhất định. Đa phần đảng viên trong chi bộ đều là cán bộ hưu trí nên việc quán triệt, triển khai nghị quyết đều thuận lợi, kịp thời. Tuy nhiên, đây cũng là chi bộ có số lượng đảng viên đông nhất (46 người) so với các chi bộ còn lại, do đó vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy cũng khá áp lực. Dân số đông, trình độ nhận thức chưa đồng đều cũng khiến việc tuyên truyền, vận động gặp khó khăn.



Đề cập thêm về vấn đề này, ông Đoàn Văn Xuân cho biết, việc nhất thể hóa 2 chức danh đã tạo được sự thống nhất, khắc phục sự chồng chéo trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, các vấn đề mâu thuẫn phát sinh ở khu dân cư đều được phát hiện, xử lý kịp thời, thấu đáo. Từ thực tế thí điểm, Bí thư Đảng ủy xã cho rằng, việc nhân rộng mô hình nhất thể hóa 2 chức danh ra diện rộng cũng cần nghiên cứu và có kế hoạch, lộ trình phù hợp. Vì yêu cầu người đảm nhận vị trí này trước hết có kinh nghiệm, sự hiểu biết nhất định về phong tục, tập quán và đặc biệt là uy tín trong Đảng, trong nhân dân. Họ còn phải là người nhiệt tình, trách nhiệm, có trình độ, bản lĩnh, sức khỏe... “Theo lộ trình, trong nhiệm kỳ 2020-2025, xã Bàu Cạn phấn đấu 6/6 thôn đều thực hiện nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn. Trước mắt, từ nay đến năm 2021, Đảng ủy xã tiếp tục triển khai kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo, rèn luyện, lựa chọn nhân sự phù hợp”-ông Xuân thông tin.

ANH HUY