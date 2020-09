Trung tá Bùi Văn Trung: Người đội trưởng mẫu mực

(GLO)- Trong 5 năm qua, Trung tá Bùi Văn Trung-Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp (Công an huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Những kết quả nổi bật trong công tác của anh và đồng đội đã góp phần cùng Công an huyện đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới.

Trung tá Bùi Văn Trung. Ảnh: Đỗ Doanh Năm 2004, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, anh Bùi Văn Trung được phân về công tác tại Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh). Đến năm 2008, anh được phân công về Đội Điều tra tổng hợp (Công an huyện Chư Prông). Với những nỗ lực trong công tác, từ một điều tra viên, anh được cấp trên tin tưởng bổ nhiệm làm Đội phó rồi Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp.

Chư Prông là huyện biên giới có địa bàn rộng, tình hình tội phạm diễn biến khá phức tạp. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Trung tá Bùi Văn Trung đã chủ động tham mưu giúp lãnh đạo đơn vị lập kế hoạch trong công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm, giải quyết các vụ việc, vụ án, đơn thư khiếu nại, tố cáo. Trung tá Bùi Văn Trung cho biết, có những lúc cao điểm phải xa nhà hàng chục ngày để truy bắt tội phạm. Vợ chồng anh lại cùng công tác trong ngành Công an nên con cái đều phải gửi ông bà nội, ngoại trông coi.

Từ năm 2015 đến nay, anh đã trực tiếp tham gia chủ trì, điều tra, khám nghiệm hiện trường, xác minh thành công nhiều vụ án phức tạp về trật tự an toàn xã hội, nhất là các vụ án chưa rõ đối tượng thực hiện hành vi phạm tội như: giết người, cướp tài sản, xâm hại tình dục trẻ em… Trong quá trình điều tra, Trung tá Bùi Văn Trung luôn quán triệt đồng đội tuân thủ nguyên tắc: đảm bảo tính khách quan, tôn trọng sự thật, không làm oan người vô tội nhưng cũng không để lọt tội phạm.

Trong những năm qua, 100% tin báo tố giác tội phạm của nhân dân và kiến nghị khởi tố đều được tiếp nhận, giải quyết. Tỷ lệ giải quyết tin báo hàng năm đạt hơn 90%. Tỷ lệ điều tra, khám phá tội phạm hàng năm đạt từ 75% đến 80% trở lên, trong đó, án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 95% trở lên.

Nói về người đội trưởng của mình, Đại úy Trần Thế Phong-điều tra viên Đội Điều tra tổng hợp (Công an huyện Chư Prông) cho biết: “Đồng chí Trung luôn tận tụy, hết mình vì công việc, tận tình giúp đỡ, hướng dẫn anh em hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong cuộc sống, anh luôn được anh em trong đội tin yêu, quý trọng”.

Liên tục phấn đấu, nỗ lực trong công tác nên từ năm 2015 đến nay, 5 năm liền, Trung tá Bùi Văn Trung đều đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Anh cũng đã 2 lần được Bộ Công an tặng bằng khen (năm 2017 và 2019), được Giám đốc Công an tỉnh, Tỉnh Đoàn, Chủ tịch UBND huyện Chư Prông tặng nhiều bằng khen, giấy khen vì đã có những thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm.

Thượng tá Bùi Hữu Nam-Phó trưởng Công an huyện Chư Prông-nhận xét: “Đồng chí Bùi Văn Trung có trình độ chuyên môn vững vàng, rất nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Trong quá trình công tác, đồng chí luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có nhiều sáng kiến hay trong việc điều tra, phá án, đặc biệt là các vụ án phức tạp, trọng điểm, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn huyện”.

ĐỖ DOANH