Thái Đình Hà: Tâm huyết với sự nghiệp "trồng người"

(GLO)- Gần 40 năm công tác trong ngành giáo dục, ở bất cứ cương vị nào, thầy Thái Đình Hà-hiện là Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Phan Bội Châu (xã Phú An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) cũng luôn tận tụy với công việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục địa phương.

Tiếp chúng tôi trong căn nhà khang trang ở tổ 1 (phường Tây Sơn, thị xã An Khê), thầy Hà cho hay: “Năm 1983, tôi tốt nghiệp Trường Sư phạm cấp II Gia Lai (nay là Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai) rồi về giảng dạy ở một số trường trên địa bàn huyện An Khê cũ. Sau đó, tôi về làm việc tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. Năm 2003, khi An Khê chia tách thành thị xã An Khê và huyện Đak Pơ, tôi chuyển công tác về Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đak Pơ rồi đảm nhiệm chức hiệu trưởng ở một số trường trên địa bàn”.

Thầy Thái Đình Hà (bìa phải) nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Ngọc Minh

Đầu năm học 2008-2009, thầy Hà được điều về làm Hiệu trưởng Trường THCS Trần Quốc Tuấn (thị trấn Đak Pơ). Thời điểm này, tập thể nhà trường mất đoàn kết nghiêm trọng. Trước tình hình đó, thầy Hà đã tìm hiểu nguyên nhân, đưa ra giải pháp, khéo léo gắn kết để giáo viên hiểu nhau hơn; Ban Giám hiệu đoàn kết chung tay xây dựng môi trường học tập, giảng dạy tốt hơn. Chỉ trong thời gian ngắn, tình trạng mất đoàn kết đã không còn. Cuối năm học, trường đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Năm 2013, Trường THCS Trần Quốc Tuấn trở thành một trong những trường THCS đầu tiên ở khu vực phía Đông tỉnh được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Gần 8 năm thầy Hà làm Hiệu trưởng, nhà trường đã 2 lần được tặng cờ thi đua, 2 lần được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen. Thầy Thái Đình Hà chụp hình lưu niệm với đội văn nghệ nhà trường. Ảnh: Ngọc Minh

Ông Nguyễn Minh Cảnh-Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đak Pơ: “Thầy Hà là một trong những cán bộ quản lý đặt nền móng xây dựng ngành giáo dục Đak Pơ. Thầy có nhiều sáng kiến, đóng góp, tham mưu cho Phòng nhiều cách làm hay, phương pháp dạy tốt, qua đó nâng cao chất lượng dạy và học của địa phương. Với những đóng góp cho ngành giáo dục, thầy Hà đã được các cấp, các ngành ghi nhận. Trong đó, năm học 2016-2017 và 2018-2019, thầy được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước; năm 2015 và 2019, thầy đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”.

Từ Trường THCS Trần Quốc Tuấn, thầy Hà được điều động về làm Hiệu trưởng Trường THCS Mạc Đĩnh Chi (xã Tân An). Công tác ở đây được 1 năm, đầu năm học 2018-2019, thầy chuyển về làm Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Phan Bội Châu (xã Phú An).

Tại đây, bên cạnh việc chú trọng xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư trang-thiết bị phục vụ dạy học, thầy Hà dành nhiều thời gian trò chuyện với học sinh, đặc biệt là trong buổi chào cờ đầu tuần; tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên nhà trường được học tập, nâng cao trình độ chuyên môn; nâng cao chất lượng hoạt động ngoại khóa; tích cực tham gia các phong trào thi đua do ngành, địa phương phát động; phát huy vai trò của Ban đại diện cha mẹ học sinh để gắn kết tốt hơn giữa gia đình và nhà trường trong quản lý, giáo dục học sinh, đặc biệt là các em người dân tộc thiểu số…

Nhờ đó, chất lượng giáo dục của nhà trường ngày càng được nâng cao. Năm học 2019-2020, tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm khá, tốt đạt 100%; tỷ lệ học sinh xếp loại học lực khá, giỏi bậc THCS đạt 57,1%, bậc Tiểu học đạt 62,3%; tỷ lệ huy động trẻ đúng tuổi ra lớp đạt 99%; duy trì sĩ số học sinh đạt 99,36%; học sinh lớp 9 xét đỗ tốt nghiệp đạt 100%. Năm học 2019-2020, trường được UBND huyện Đak Pơ đề nghị UBND tỉnh tặng cờ thi đua. 2 năm gần đây, Chi bộ Trường Tiểu học và THCS Phan Bội Châu đều được Đảng ủy xã Phú An công nhận là chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Không chỉ quan tâm chăm lo đội ngũ giáo viên, thầy Hà còn phát động phong trào “Vòng tay bè bạn” kêu gọi học sinh trong trường chung tay hỗ trợ các bạn có hoàn cảnh khó khăn về quần áo, đồ dùng học tập. Khi có học sinh bỏ học giữa chừng, thầy đích thân đến vận động các gia đình cho con em đi học lại.

NGỌC MINH