Đại úy Phan Hồng Kông: "Đi dân nhớ, ở dân thương"

(GLO)- Đại úy Phan Hồng Kông-Đội trưởng Đội Tham mưu-Tổng hợp (Công an huyện Krông Pa) là một trong 2 gương mặt tiêu biểu của Công an tỉnh tham dự hội nghị điển hình tiên tiến do Bộ Công an tổ chức tại Hà Nội. Là một cán bộ trẻ, suốt những năm công tác trong ngành, anh luôn tâm niệm phải sống và làm việc sao cho “đi dân nhớ, ở dân thương”.





Một ngày mới đây, khi cái nắng ở “chảo lửa” Krông Pa đã dịu bớt, chúng tôi cùng Đại úy Phan Hồng Kông đến thăm gia đình bà Kpă H'Ri (buôn Phùm, xã Ia Rsươm). Bà H'Ri từng tham gia hoạt động cách mạng, nay đã cao tuổi, thường xuyên đau ốm. Cả gia đình 5 người gồm bà, vợ chồng người con gái và 2 cháu ngoại sống trong căn nhà chừng 48 m2, thuộc diện cận nghèo. Thấy cán bộ đến, bà H'Ri đang chơi nhà hàng xóm vội chống gậy về, đôi mắt mờ đục ánh lên niềm vui.

Đại úy Phan Hồng Kông (thứ 2 từ phải sang) và cán bộ Công an huyện Krông Pa đến thăm gia đình bà Kpă H'Ri (buôn Phùm, xã Ia Rsươm). Ảnh: T.T





Dù đã hơi nghễnh ngãng, bà H'Ri vẫn biết Đại úy Kông đang ân cần hỏi thăm sức khỏe của mình. Hết chỉ lên đầu rồi lại chỉ xuống lưng, bà bảo: “Già rồi, đau nhiều lắm!”. Trao đổi với chúng tôi, anh Siu Nam-con rể bà H'Ri nói: “Cán bộ Kông thường thăm hỏi nhà mình có khó khăn gì, sức khỏe của bà thế nào. Sắp tới, cán bộ Kông sẽ đề xuất Công an huyện giúp gia đình mình dời chuồng dê ra khỏi gầm nhà sàn cho hợp vệ sinh, sửa chữa chuồng bò, xây công trình phụ để tiện sinh hoạt. Gia đình mình cảm ơn cán bộ Kông nhiều lắm!”.



Là cán bộ làm công tác văn phòng nhưng Đại úy Phan Hồng Kông vẫn tranh thủ thời gian để đến với bà con các buôn làng. Anh thường dành sự quan tâm tới những gia đình chính sách, người có công với cách mạng hiện thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của họ, từ đó đề xuất giải pháp giúp đỡ bà con ổn định cuộc sống, đồng hành với lực lượng Công an bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Đại úy Kông chia sẻ: “Tôi từng có 3 năm làm cán bộ Đội An ninh Công an huyện. Thời gian đó, tôi hầu như luôn có mặt ở các buôn làng. Tôi rất quý sự thật thà, đoàn kết và đời sống tinh thần sôi nổi, phong phú của bà con. Vì vậy, khi được chuyển về bộ phận tham mưu, tôi luôn tranh thủ đề xuất những hoạt động hướng về cơ sở, qua đó góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an gần dân hơn”. Với vai trò Đảng ủy viên Đảng bộ Công an huyện Krông Pa, từ năm 2015 đến nay, Đại úy Kông cùng Đoàn Thanh niên đơn vị tổ chức 14 đợt giao lưu văn hóa-văn nghệ, tặng quà kết hợp phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở; hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho 2 gia đình chính sách, 5 nhà tình nghĩa cho cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn trong đơn vị với tổng trị giá hơn 600 triệu đồng.



Nhiều năm gắn bó với Đại úy Kông trong công việc, anh Ksor Chíu-Trưởng thôn Tiêng (xã Uar) luôn nhớ đến người cán bộ trẻ năm nào cùng anh tập hợp, tuyên truyền thanh niên trong làng tham gia phong trào Đoàn, chơi thể thao, không nghe lời kẻ xấu hoạt động FULRO, “Tin lành Đê ga”. Anh Chíu nói: “Kông nhiệt tình với bà con lắm. Hồi còn là cán bộ an ninh phụ trách địa bàn xã Uar, anh lúc nào cũng gần gũi người dân, trong làng xảy ra việc gì là có mặt ngay. Bà con ai cũng quý mến anh”.



Ở vị trí công tác hiện tại, Đại úy Kông đã tham mưu giúp lãnh đạo Công an huyện xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch từ công tác chiến đấu đến xây dựng lực lượng. Điển hình như tham mưu công tác đấu tranh ngăn chặn kịp thời âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, không để phục hồi tổ chức FULRO, “Tin lành Đê ga”; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; tham mưu thực hiện quyết liệt công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, không để hình thành tội phạm có tổ chức, hoạt động băng nhóm trên địa bàn; không để hình thành đường dây, tụ điểm phức tạp về ma túy và tệ nạn xã hội. Đồng thời, đề xuất điều động 16 cán bộ Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Trưởng, Phó Trưởng Công an xã.



Thượng tá Phùng Quang Tuấn-Trưởng Công an huyện Krông Pa-nhận xét: “Đồng chí Kông nhà ở An Khê, sống xa gia đình, gắn bó với Công an huyện từ khi mới tốt nghiệp Đại học An ninh. Đây là một cán bộ có năng lực, trình độ, có uy tín cao trong cán bộ, chiến sĩ. Khả năng nổi bật của đồng chí là nắm, dự báo, phân tích, đánh giá tình hình, trên cơ sở đó tham mưu, đề xuất giải pháp bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn huyện. Ghi nhận thành tích đó, từ năm 2015 đến nay, đồng chí liên tục đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen và nhiều lần được Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng”.

THÚY TRINH