Pleiku: Lan tỏa những điển hình học tập và làm theo Bác

(GLO)- Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ TP. Pleiku, cán bộ và các tầng lớp nhân dân đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.





Thành phố Pleiku trao giải cho các thí sinh đạt giải trong Hội thi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: T.N

Ông Trịnh Duy Thuân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Pleiku-cho biết: “Những năm qua, Ban Thường vụ Thành ủy đã xây dựng một số giải pháp trọng tâm, đột phá để tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đó là tăng cường vai trò trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu các cấp trong tổ chức thực hiện. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề, tổ chức các hội thi kể chuyện về Bác. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là chú trọng nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong học tập, rèn luyện, thực hiện các chuẩn mực đạo đức và ứng xử công vụ. Đồng thời, quan tâm biểu dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong Đảng bộ và toàn xã hội”.



Cũng theo Bí thư Thành ủy Pleiku, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Đặc biệt là đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, chung sức cho sự phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Nổi bật trong thành quả đó là Pleiku được Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh.



Trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng bộ Công an TP. Pleiku đã triển khai hiệu quả mô hình sinh hoạt chính trị “Mỗi câu chuyện-một bài học”. Cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị tự giác xây dựng chương trình hành động, đăng ký tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với hoàn thành nhiệm vụ công tác được giao.

Tuyên truyền trực quan về học tập và làm theo Bác tại thành phố Pleiku. Ảnh: Thanh Nhật





Thượng tá Phan Nhật Toàn-Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an thành phố-cho biết: “Đảng bộ Công an thành phố đã lãnh đạo triển khai hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở, duy trì gần 30 câu lạc bộ phòng-chống tội phạm. Qua đó, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an hàng ngàn tin có giá trị giúp điều tra khám phá các vụ án, vận động hàng trăm đối tượng vi phạm pháp luật và đối tượng truy nã ra đầu thú, giao nộp hàng trăm loại vũ khí và vật liệu nổ... Mới đây, gần 50 tập thể và cá nhân được Bộ Công an, UBND tỉnh, Công an tỉnh và Chủ tịch UBND TP. Pleiku khen thưởng về thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.



Thời gian qua, Hội Nông dân TP. Pleiku đã triển khai sâu rộng phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới. Các cấp Hội đã tích cực vận động hội viên, nông dân đóng góp hơn 1.850 ngày công lao động, hiến đất làm đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương. Hàng năm, có trên 60% số hộ nông dân đăng ký phấn đấu và có 50% trở lên số hộ đăng ký đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Mới đây, hơn 60 tập thể và cá nhân được Chủ tịch UBND TP. Pleiku tặng giấy khen về thành tích xuất sắc trong phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”.



Bên cạnh đó, các cấp Hội Phụ nữ ở TP. Pleiku cũng triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, tuyên truyền, vận động hội viên tích cực học tập và làm theo Bác, thực hiện các phong trào thi đua gắn với phát huy tinh thần tương thân tương ái, triển khai hiệu quả mô hình “Nuôi heo đất”, “Hũ gạo tình thương”. Tiêu biểu như chi hội Phụ nữ làng Mơ Nú (xã Ia Kênh) đã vận động góp vốn để giúp hội viên khó khăn phát triển sản xuất, cùng thoát nghèo; chi hội Phụ nữ tổ 1 (phường Đống Đa) vận động nguồn quỹ được gần 57 triệu đồng để hỗ trợ vốn xoay vòng giúp hội viên sản xuất, trích kinh phí hỗ trợ 47 gia đình hội viên gặp khó khăn đột xuất.

