Những thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

(GLO)- 4 thanh niên tiêu biểu gồm anh Trần Văn Công-Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ an toàn FAOS; chị Nguyễn Thị Việt Hà-Phó Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Nghề Gia Lai; em Lê Văn Phúc-Trưởng nhóm tình nguyện Fly To Sky; em Lê Thị Nhi-vận động viên môn kick boxing đại diện cho thế hệ trẻ tỉnh nhà tham dự Đại hội “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VI-2020” tổ chức tại tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh trong 2 ngày 30 và 31-5.

Tôi có dịp gặp 4 thanh niên tiêu biểu khi họ vừa trở về sau đại hội. Dù phải di chuyển quãng đường khá dài và tham gia chuỗi hoạt động liên tiếp nhưng khuôn mặt ai cũng toát lên niềm hạnh phúc khi được đại diện cho thế hệ trẻ tỉnh nhà tham gia một chương trình ý nghĩa.

Từ trái sang: 4 đại biểu Gia Lai gồm Lê Thị Nhi, Nguyễn Thị Việt Hà, Lê Văn Phúc, Trần Văn Công tham gia Đại hội “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VI-2020”. Ảnh: Văn Phúc





Anh Trần Văn Công là gương mặt tiêu biểu trong hoạt động khởi nghiệp ở tỉnh. Khởi nghiệp từ năm 2011 với mô hình trồng nấm rồi kinh doanh cây giống, dù trải qua không ít khó khăn nhưng với sự chịu khó tìm tòi, thử nghiệm, anh đã có thu nhập hơn 200 triệu đồng/năm. Đến tháng 6-2018, anh cùng 10 đồng nghiệp thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ an toàn FAOS. Hợp tác xã đã tạo việc làm cho 10 lao động thường xuyên và hơn 25 lao động thời vụ tại địa phương. Doanh thu hàng năm của Hợp tác xã đạt hơn 800 triệu đồng. Anh Công chia sẻ: “Tham dự đại hội, được biết đến dự án khởi nghiệp mới mẻ của các thanh niên khác, tôi như được tiếp thêm nghị lực để tiếp tục phấn đấu trong kế hoạch sản xuất kinh doanh sắp tới”.



Gần đây, em Lê Văn Phúc (SN 2002)-Trưởng nhóm Fly To Sky đã trở thành gương mặt quen thuộc của cộng đồng tình nguyện. Phúc được tặng nhiều giải thưởng vì sự nổi bật cả trong thành tích học tập cũng như hoạt động tình nguyện. Mỗi lần tiếp xúc với Phúc là một lần được truyền năng lượng sống tích cực khi nghe chàng trai này nói về tâm huyết với những dự án tình nguyện của mình. Ở tuổi 18, Phúc đã thực hiện được nhiều dự án có ích cho cộng đồng như: đổi sách lấy cây; tặng sách cho học sinh nghèo; dạy học miễn phí cho trẻ nghèo mồ côi, khuyết tật… Phúc cho biết: “Để có được thành tích này, ngoài sự nỗ lực của bản thân còn có sự đóng góp nhiệt tình của tập thể nhóm Fly To Sky. Tôi rất vinh dự đại diện nhóm tham gia đại hội, đây cũng là động lực để tôi cố gắng hơn trong các hoạt động tình nguyện thời gian tới”.



Đại diện cho khối cán bộ, công chức trẻ toàn tỉnh tham gia đại hội, chị Nguyễn Thị Việt Hà cũng không giấu được niềm vui và tự hào. Với sức trẻ và sự nhiệt huyết, chị Hà đã cùng Đoàn trường Cao đẳng Nghề Gia Lai phát động nhiều phong trào, xây dựng sân chơi bổ ích để thu hút, tập hợp đoàn viên, thanh niên tham gia như: hiến máu tình nguyện, hội trại 26-3, “Phiên chợ 0 đồng”… Bên cạnh đó, những hoạt động gây quỹ do Đoàn trường phát động đã hỗ trợ nhiều học sinh khó khăn, đặc biệt là học sinh dân tộc thiểu số. Với những đóng góp ấy, chị Hà đã được tặng nhiều giấy khen, bằng khen của tổ chức Đoàn các cấp.



Nữ võ sĩ Lê Thị Nhi-thành viên đội tuyển kick boxing Gia Lai, học sinh lớp 11B3 Trường THPT Lê Lợi là thành viên nhỏ tuổi nhất tham gia đại hội. Nhà ở thị trấn Chư Ty (huyện Đức Cơ), một mình lên TP. Pleiku học tập và tham gia đội tuyển của tỉnh, Nhi có sự mạnh mẽ và tinh thần tự lập rất cao. Mỗi sáng, Nhi dậy từ 5 giờ để tập luyện cùng đội tuyển, 6 giờ 30 phút trở về nhà trọ chuẩn bị đến trường, buổi tối tiếp tục tập luyện từ 19 giờ đến 21 giờ. Nỗ lực đó đã đem về cho Nhi tấm huy chương bạc Cúp Kick boxing toàn quốc 2019, huy chương vàng Giải Kick boxing khu vực miền Trung-Tây Nguyên.



Dù đang học tập, công tác ở nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng những đại diện tiêu biểu của tỉnh được tuyên dương tại Đại hội “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VI-2020” đều có điểm chung là vượt khó, không ngừng sáng tạo, rèn luyện. Không dừng lại ở đó, họ đang đặt ra nhiều mục tiêu cho chặng đường sắp tới.



Sắp tốt nghiệp THPT và bước vào môi trường đại học nhưng Phúc cho biết, em sẽ vẫn làm cố vấn từ xa cho các chương trình tình nguyện của nhóm Fly To Sky. Trong khi đó, anh Công mong muốn mở rộng, thu hút thêm thành viên tham gia Hợp tác xã và hỗ trợ, tạo việc làm cho thanh niên địa phương. Chị Hà thì mong muốn tổ chức thêm nhiều sân chơi để thu hút học sinh, sinh viên; đồng thời cùng nhà trường kết nối để tạo công việc ổn định cho các em ngay khi ra trường. Còn Nhi chia sẻ, em sẽ tiếp tục tập luyện với giấc mơ được tham dự SEA Games và giành huy chương. “Dù ở vị trí công tác nào, ở khối công chức, thanh niên nông thôn hay học sinh, sinh viên, chỉ cần mỗi người trẻ chịu khó tìm tòi, sáng tạo, tâm huyết thì sẽ đạt được kết quả tốt. Mỗi người trẻ hãy cố gắng, nỗ lực hết mình để không sống hoài, sống phí tuổi thanh xuân”-chị Hà nhắn nhủ.



