Cựu chiến binh góp sức bảo vệ an ninh trật tự

(GLO)- Thực hiện chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Trung ương Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam về bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), Hội CCB các cấp trong tỉnh đã góp phần tích cực vào công tác bảo vệ sự bình yên trên địa bàn.

Toàn tỉnh hiện có hơn 34.000 hội viên CCB sinh hoạt tại 1.580 chi hội thôn, làng, tổ dân phố. Thực hiện chương trình phối hợp bảo vệ ANTT, Hội CCB các cấp đã chủ động phối hợp với lực lượng Công an xây dựng nhiều mô hình như: “Dòng tộc tự quản về ANTT” (huyện Kbang), “Đoạn đường CCB tự quản” (huyện Đức Cơ), “Hội viên CCB và gia đình không tham gia khiếu kiện trái pháp luật” (thị xã An Khê), “Câu lạc bộ Phòng-chống tội phạm và phát triển kinh tế” (huyện Đak Pơ)... Các mô hình đã thu hút 4.924 hội viên trung kiên tham gia 1.185 tổ tự quản ANTT ở các khu dân cư. Ngoài ra còn có 832 hội viên CCB tự nguyện tham gia 226 tổ tự quản về trật tự an toàn giao thông, 600 chi hội trưởng làm tổ trưởng tổ hòa giải ở cơ sở.

Cũng với mục đích đảm bảo ANTT tại địa phương, Hội CCB các cấp còn thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật, quy ước, hương ước, bảo vệ các công trình công cộng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Cán bộ, hội viên CCB luôn tiên phong thực hiện và vận động người dân đóng góp hàng ngàn ngày công, hơn 8 tỷ đồng mua sắm thiết bị, làm mới và sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng đường làng, ngõ xóm; tham gia quản lý trên 300 tuyến đường nông thôn. Đặc biệt, CCB Nguyễn Văn Gác đã đầu tư xây dựng 2 trạm biến thế trị giá trên 1 tỷ đồng để phục vụ sản xuất, sinh hoạt, thắp sáng đường làng Grang, xã Ia Phìn, huyện Chư Prông.

Các đơn vị phối hợp tuần tra, bảo vệ biên giới xã Ia Nan (huyện Đức Cơ). Ảnh: H.M

Nhằm nâng cao chất lượng thực hiện chương trình phối hợp bảo vệ ANTT, hội viên CCB luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu chấp hành các quy định, đồng thời vận động, hướng dẫn người dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Hội CCB TP. Pleiku đã vận động nhân dân cung cấp thông tin tố giác 28 đối tượng vi phạm pháp luật; ngăn chặn kịp thời 76 vụ việc liên quan đến ANTT; cảm hóa, giáo dục 28 đối tượng vi phạm. Hội CCB huyện Chư Pưh đã giúp đỡ 48 đối tượng lầm lỗi tu chí làm ăn; tham gia truy bắt 74 đối tượng trộm cắp. Hội CCB huyện Mang Yang vận động 66 lượt người có uy tín tham gia xóa bỏ tà đạo; xây dựng 170 cụm điểm tựa về phòng-chống tội phạm; gọi hỏi răn đe gần 400 đối tượng. Hội CCB huyện Chư Prông đã giúp đỡ 60 đối tượng từng lầm lỡ hoàn lương; tham gia triệt phá 2 tụ điểm ma túy. Đặc biệt, thông qua việc bám sát cơ sở, nắm bắt tình hình ở địa phương, hội viên CCB đã vận động nhân dân cung cấp cho lực lượng Công an 1.839 tin có giá trị, tự giác giao nộp 89 khẩu súng tự chế, 11 viên đạn, 10 đầu đạn các loại, 2 bình xịt hơi cay, 84 quả pháo nổ, 7 quả lựu đạn, 2 quả mìn tự tạo, 5 quả đạn B41, 1 quả bom bi...

Bên cạnh đó, Hội CCB các cấp đã cử 1.986 cán bộ chi hội tham gia tổ hòa giải ở cơ sở. Nhờ làm tốt vai trò của mình, cán bộ CCB chủ động phối hợp với lực lượng Công an và các ban, ngành, đoàn thể cơ sở hòa giải thành công 2.112 vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp.

Ông Nay Hứ-Chủ tịch Hội CCB tỉnh-cho biết: “Thời gian qua, Hội CCB các cấp phối hợp với các cơ quan bảo vệ ANTT ở địa bàn, nhất là những nơi trọng điểm phức tạp, khu vực biên giới. Hội CCB các cấp thống nhất đưa tiêu chí bảo vệ ANTT vào việc xếp loại thi đua hàng quý, hàng năm của các cấp Hội, kiên quyết không để phần tử xấu lợi dụng tình hình làm mất đoàn kết, gây rối ANTT tại địa bàn dân cư”.