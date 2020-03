Cựu chiến binh Hoàng Văn Nghiêm: Gương mẫu, nghĩa tình

(GLO)- Thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được cán bộ, hội viên cựu chiến binh (CCB) xã Ia Bă (huyện Ia Grai) tích cực hưởng ứng. Từ đó đã xuất hiện nhiều CCB gương mẫu, tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Một trong số đó phải kể đến ông Hoàng Văn Nghiêm-Chủ tịch Hội CCB xã.

Ông Hoàng Văn Nghiêm kể: Khi ông được bầu làm Chủ tịch, Hội CCB xã Ia Bă có 200 hội viên sinh hoạt tại 11 chi hội, trong đó có 6 chi hội thôn, 5 chi hội làng đồng bào dân tộc thiểu số. Năm 2014, toàn xã có 26 gia đình hội viên CCB nghèo, chiếm tỷ lệ gần 12%. Với vai trò là Chủ tịch Hội CCB xã, ông luôn chủ động nghiên cứu các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, tổ chức triển khai, thực hiện công tác tuyên truyền, định hướng công tác tư tưởng cho cán bộ, hội viên CCB và các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, ông cũng tìm cách giúp hội viên thoát nghèo.

Theo đó, ông đề xuất xây dựng quỹ hội để giúp đỡ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn với lãi suất thấp để đầu tư phát triển sản xuất. Sau 5 năm xây dựng nguồn quỹ, số vốn hiện đã lên đến gần 1 tỷ đồng, giải quyết cho hàng trăm hội viên khó khăn vay phát triển sản xuất. Cuối năm 2019, toàn xã chỉ còn 3 hộ hội viên CCB nghèo, số hộ khá và giàu tăng lên. Ngoài ra, Hội còn thành lập Câu lạc bộ Cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi với 16 thành viên.

Ông Hoàng Văn Nghiêm. Ảnh: P.M.P

Hàng năm, Hội CCB xã còn huy động hàng trăm triệu đồng từ các nguồn vốn vay ngân hàng, vốn giải quyết việc làm, vốn hội viên giúp nhau để sản xuất kinh doanh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Đến nay, trên địa bàn xã Ia Bă có nhiều mô hình làm kinh tế giỏi. Nhiều hộ mạnh dạn trồng xen cây công nghiệp với cây ăn quả, cây ngắn ngày kết hợp chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, thu nhập từ 30 triệu đồng đến trên 100 triệu đồng/năm. Nhiều hộ mua sắm được xe tải, xe ô tô con phục vụ sản xuất kinh doanh và du lịch.

Với vai trò Chủ tịch Hội, ông Nghiêm luôn chú trọng việc CCB tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Công tác phối hợp hoạt động giữa Hội CCB với chính quyền, các đoàn thể từng bước đi vào hoạt động hiệu quả. Theo đó, hàng năm, Hội CCB xã chủ động ký kết chương trình phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể, cấp ủy chi bộ thôn làng để cùng triển khai, tổ chức thực hiện. Hội cũng có nhiều ý kiến thiết thực nhằm góp phần phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh-quốc phòng tại địa phương. Hiện nay, Hội CCB xã Ia Bă có 4 hội viên là đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021; 8 hội viên CCB tham gia giữ các chức vụ từ cấp ủy chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban Công tác Mặt trận thôn làng, trong đó có 10 CCB được bầu vào cấp ủy, có 6 bí thư chi bộ, hàng chục hội viên trong lực lượng CCB trung kiên cùng với Công an viên thôn làng tham gia bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Mỗi năm, Hội phối hợp giáo dục, động viên hàng chục thanh niên trong độ tuổi lên đường nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu. Khi bộ đội xuất ngũ, Hội CCB cùng các đoàn thể của xã tạo điều kiện tìm việc làm cho các quân nhân.

Tìm hiểu thêm, chúng tôi được biết, ông Nghiêm còn là người chủ động tham gia các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, “nghĩa tình đồng đội”. Hàng năm, ông đều dành tiền mua quà tặng hội viên nghèo, gia đình chính sách với trị giá 16 triệu đồng. Cùng với đó, ông tặng 60 cây bơ giống cho bà con làng Ngai Yố, 2 con heo giống cho 2 gia đình nghèo làng Ngai Yố, đóng góp 3 triệu đồng xây nhà tình thương.

Ông Hoàng Đức Trí-Chủ tịch Hội CCB huyện Ia Grai-nhận xét: Nhiều năm qua, ông Hoàng Văn Nghiêm rất tích cực tham gia hoạt động giáo dục truyền thống, nói chuyện về những tấm gương người tốt-việc tốt trong toàn xã, tham gia tích cực các hoạt động tình nghĩa. Hàng năm, từ nguồn thu nhập của gia đình, ông trích ra hàng chục triệu đồng thăm hỏi, động viên, tặng quà cho người nghèo, hội viên khó khăn, giúp đỡ họ phần nào để vươn lên trong cuộc sống. Với những nỗ lực đó, CCB Hoàng Văn Nghiêm được tặng nhiều bằng khen, giấy khen của tỉnh và Trung ương Hội.