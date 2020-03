Phạm Hồng Nghiêm: Kết nối, tạo việc làm cho thanh niên

(GLO)- Về xã Ia Mlah (huyện Krông Pa, Gia Lai) hỏi thăm anh Phạm Hồng Nghiêm-cán bộ văn phòng UBND xã thì người dân nơi đây đều biết và dành những lời khen ngợi. Là đảng viên trẻ nên anh Nghiêm luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến phong trào Đoàn-Hội của địa phương, đặc biệt nhu cầu việc làm của đoàn viên, thanh niên.

Anh Phạm Hồng Nghiêm tại lễ tuyên dương 50 gương thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp tiêu biểu giai đoạn 2014-2019. Ảnh: KSOR H'YUÊN

Sau vụ thu hoạch nông sản, thanh niên tại các làng Jrai khá nhàn rỗi, không có việc làm thêm để cải thiện thu nhập. Từ mối quan hệ cá nhân, anh Nghiêm đã chủ động kết nối với Công ty Vistarr Sport (tỉnh Bình Dương, đơn vị chuyên may gia công bóng chày xuất khẩu sang các nước châu Âu) để tìm việc làm cho thanh niên. Qua tìm hiểu thực tế tại Công ty Vistarr Sport, anh Nghiêm nhận thấy việc may gia công rất phù hợp với lực lượng lao động địa phương bởi các yếu tố như: may hoàn toàn bằng tay, không cần đầu tư máy móc thiết bị và không yêu cầu về trình độ học vấn; nhân công chỉ cần khéo tay, kiên trì thì sẽ cải thiện đáng kể nguồn thu nhập.

Được sự đồng ý của Đảng ủy, UBND xã Ia Mlah, anh Nghiêm phối hợp với Công ty Vistarr Sport tổ chức hội nghị nhằm giới thiệu nghề may bóng chày cho hơn 100 đoàn viên, thanh niên và nhân dân trên địa bàn. Tại hội nghị đã có 50 đoàn viên đăng ký tham gia học việc trước khi được tuyển dụng chính thức. Sau đó, anh Nghiêm tiếp tục phối hợp với Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ xã Ia Mlah và Công ty Vistarr Sport mở lớp đào tạo kỹ thuật may bóng chày. Kết quả, 50 học viên (trong đó hơn 90% lao động người Jrai) được tuyển dụng với mức lương tối thiểu 3 triệu đồng/tháng và có thể linh hoạt nhận khoán sản phẩm để tăng thêm thu nhập.

Là một trong những công nhân được Công ty Vistarr Sport tuyển dụng, chị Rơchâm H'Trit (buôn Tân Tuk) chia sẻ: “Việc may bóng chày tuy nhẹ nhàng nhưng đòi hỏi phải khéo tay, tỉ mỉ và kiên trì. Bình quân mỗi ngày, mình may được hơn 8 quả bóng, thu nhập trên dưới 2 triệu đồng/tháng”. Đến nay, mô hình này đã đi vào hoạt động ổn định, cơ bản giải quyết việc làm cho lực lượng lao động nhàn rỗi của địa phương. Tuy nhiên, vào thời điểm thu hoạch nông sản, lượng nhân công sụt giảm hơn so với thời gian đầu gây khó khăn trong việc hoàn thành sản phẩm theo yêu cầu của đối tác. Trước tình hình đó, anh Nghiêm dự kiến tới đây sẽ tiếp tục trao đổi với lãnh đạo các địa phương lân cận như xã Đất Bằng, thị trấn Phú Túc để vận động đoàn viên, thanh niên và người dân biết để tham gia đào tạo, nhận may bóng chày đảm bảo nguồn cung ứng cho Công ty, đồng thời cân đối số lượng bóng nhận may theo từng tháng sao cho phù hợp tình hình lao động của địa phương.

Bên cạnh công việc chuyên môn tại xã, anh Nghiêm còn giữ vai trò Bí thư chi bộ buôn Tân Tuk. Vì thế, anh tranh thủ dành thời gian buổi tối, ngày nghỉ để duy trì tổ chức sinh hoạt chi bộ hàng tháng, qua đó nắm bắt nguyện vọng của đảng viên và quần chúng nhân dân trong buôn. Bên cạnh đó, anh còn chia sẻ những kiến thức về khoa học kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt để người dân áp dụng vào thực tiễn sản xuất.

Với những cống hiến cho phong trào thanh niên, năm 2019, anh Nghiêm được Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh bình chọn là một trong 50 gương thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp tiêu biểu giai đoạn 2014-2019.