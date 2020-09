Rời nước Nga về quê làm nông dân, 9X bảnh trai này nuôi thứ chim gì mà mỗi tháng đút túi 25 triệu đồng?

Sau khi miệt mài làm việc ở nước Nga và tích góp được một số vốn, chàng thanh niên trẻ Vũ Văn Tài (28 tuổi) trú tại xóm 5, xã Yên Mạc, huyện Yên Mô (Ninh Binh) quyết định rời xứ sở bạch dương về quê nuôi chim bồ câu, mỗi năm mang lại thu nhập hơn 300 triệu đồng.

Rời bỏ nước Nga về quê lập nghiệp

Với vốn kiến thức về nghề may, đầu năm 2015, Tài đi xuất khẩu lao động tại Cộng hoà Liên bang Nga. Công việc chính của anh khi đó là may mặc như: cắt mẫu, may các sản phẩm tời trang...



Nhờ nuôi chim bồ câu mà chàng thanh niên trẻ Vũ Văn Tài, xã Yên Mạc, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình có nguồn thu nhập ổn định hơn 300 triệu đồng/năm.

Sau hơn 2 năm bôn ba nơi xứ người, thấy công việc thu nhập bấp bênh nên sau khi tích góp được một số vốn, Tài quyết định trở về quê hương Ninh Bình.

Sẵn có nghề may trong tay, về Việt Nam Tài hoàn toàn có thể tìm được một công việc ở một nhà máy, xí nghiệp may mặc ở địa phương, với mức lương khoảng gần 10 triệu đồng.

Nhưng cuộc đời anh lại rẽ sang một lối đi mới, chẳng liên quan gì đến công việc mà anh đã từng làm trước đó.

"Lúc về nước cũng có một số đơn vị may mặc tuyển dụng trả với mức lương gần 10 triệu đồng, tôi mới nghĩ "lương 10 triệu thì mãi cũng chỉ đủ ăn, không bao giờ khá lên được". Sau đó thấy đất đai quê nhà rộng có thể phát triển nông nghiệp được, từ đó tôi quyết định về quê lập nghiệp", Tài tâm sự.

Về quê, Tài chịu khó tìm hiểu các loại vật nuôi, cây trồng cho hiệu quả kinh cao và đồng thời đi thăm quan những mô hình cho kinh tế hiệu quả. Sau khi bàn đi tính lại, Tài thấy mô hình nuôi chim bồ câu Pháp là phù hợp với điều kiện của gia đình và đầu ra ổn định.



Vũ Văn Tài, xã Yên Mạc, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình quyết định về quê nuôi chim. Chim bồ câu Pháp là loại chim nhanh lớn, ít bị bệnh tật, có khả năng sinh sản rất tốt và phù hợp với nuôi nhốt.

Để có đất làm mô hình, Tài chuyển đổi hơn 2 mẫu đất ruộng trồng lúa kém hiệu quả sang làm vườn ao chuồng. Tài đầu tư hơn 400 triệu đồng, xây gần 200m2 chuồng nuôi chim và 300 đôi bồ câu giống, cùng lồng nhốt, máng ăn uống....

Thành công với mô hình nuôi bồ câu Pháp sinh sản

Do được đầu tư bài bản và dưới bàn tay đầy nhiệt huyết của chàng trai trẻ, đàn chim câu của Tài phát triển tốt và đẻ sòn sòn, giúp chàng trai này có một khoản thu nhập ổn định. Đến nay, sau gần 3 năm gắn bó, Tài đang nuôi trong tay hơn 700 đôi chim bồ câu bố mẹ.

Trung bình mỗi tháng 9X Vũ Văn Tài xuất bán gần 900 con bồ câu non thương phẩm, mỗi con có giá 60 ngàn đồng. Sau khi trừ hết chi phí, mỗi tháng Tài lãi ròng trên dưới 25 triệu đồng, mức thu nhập ước ao của nhiều thanh niên trẻ mới lập nghiệp.

Tài tâm sự, năm nay ảnh hưởng từ dịch Covid - 19 khiến nhiều người chăn nuôi lao đao do giá bán nông sản xuống thấp, nhưng may mắn con chim bồ câu này lại không bị ảnh hưởng nhiều lắm.

"Khi dịch bệnh bùng phát người dân lại quan tấm đến sức khỏe hơn, nếu như trước khi ngoài bán lẻ cho dân phải bán cho thương lái mới tiêu thụ hết nhưng giờ ngược lại. Có bao nhiêu chỉ tiêu thụ trong địa bàn xã, trong huyện là hết, hàng ngày chỉ chở lòng vòng cho khách ở trong xã là đã hết chim", Tài chia sẻ.



Mô hình nuôi chim bồ câu của anh Vũ Văn Tài, xã Yên Mạc, huyện Yên Mô (tỉnh Ninh Bình) cũng là địa chỉ thăm quan, học hỏi của nhiều nông dân trong vùng, trong đó có nhiều bạn trẻ ở nông thôn đang ấp ủ khát vọng làm giàu…

Cũng theo Tài, bồ câu mà gia đình anh đang nuôi là loại bồ câu Pháp, đây là loại bồ câu khá dễ nuôi, ít bị bệnh tật và sinh sản rất nhanh nên cho hiệu quả kinh tế cao.

Trung bình nuôi khoảng từ 5-6 tháng là chim bồ câu Pháp bắt đầu sinh sản; 40 ngày chim bồ câu hoàn thành 1 lứa và mỗi lứa đẻ khoảng 2 con. Trong quá trình nuôi con non, chim bố mẹ vẫn đẻ và ấp trứng.



Trong quá trình nuôi chim bồ câu Pháp, Tài không ngừng học hỏi thêm kinh nghiệm, tham gia vào các lớp tập huấn kiến thức, kỹ thuật nuôi chim bồ câu, cũng như đi thăm quan các mô hình nuôi chim bồ câu cho hiệu quả cao ở trong và ngoài tỉnh Ninh Bình.

Ngoài nuôi bồ câu, Tài nuôi 300 con ngan đen sinh sản với trên 200 ngan đẻ, mỗi ngày thu về được khoảng 200 quả trứng, số trứng ngan này được bán cho lò ấp với giá 4,500 đồng/quả. Sau khi trừ hết chi phí, mỗi ngày chàng trai trẻ này bỏ túi 300 ngàn đồng từ nuôi ngan đẻ trứng.

Theo Phạm Quân (Dân Việt)