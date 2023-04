Chân tướng nghi phạm liều lĩnh cướp ngân hàng ở Đà Nẵng

Viện KSND tối cao ban hành cáo trạng truy tố 54 bị can vụ án "chuyến bay giải cứu", trong số này cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng và ông Nguyễn Quang Linh, cựu Trợ lý Phó thủ tướng, cùng bị áp khung hình phạt cao nhất đến tử hình.

(GLO)-Ngày 19-4, Công an huyện Mang Yang, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Trường THPT Trần Hưng Đạo, Trường THCS và THPT Kpă Klơng, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên, Ban an toàn giao thông huyện đã ký kết tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2022-2025.