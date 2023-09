Cẩn trọng với bánh Trung thu 'nhà làm'

Qua ghi nhận, hệ thống các siêu thị như BigC, Go!, MM Mega Market, Satra… đang có các chương trình giảm giá từ 10-50% nhiều sản phẩm tiêu dùng, tùy mặt hàng. Trong đó, bánh Trung thu được làm thủ công có giá từ 53.000-63.000 đồng/bánh, giảm 15% cho các loại bánh vị đậu xanh, trà, khoai môn với hóa đơn từ 1 triệu đồng trở lên. Trên một số sàn thương mại điện tử như Tiki, Lazada, Shopee, mặt hàng bánh Trung thu cũng được chào bán khá nhiều.

Theo các doanh nghiệp, năm nay sản lượng bánh Trung thu sản xuất ở Việt Nam bán ra thị trường tăng 5-50% so với cùng kỳ năm ngoái. Đại diện Mondelez Kinh Đô (đơn vị chiếm khoảng 48% thị phần bánh Trung thu), thông tin, ngoài nhóm khách hàng cũ, doanh nghiệp tiếp cận được thêm nhiều khách hàng mới.

Bên cạnh cung ứng ra thị trường hàng triệu bánh Trung thu, doanh nghiệp còn sản xuất thêm khoảng 25.000 hộp bánh phiên bản giới hạn với trọng lượng 600g/bánh để phục vụ nhóm khách hàng chuyên biệt.

Tương tự, năm nay Công ty TNHH Thực phẩm Orion Vina cũng tung ra nhiều sản phẩm bánh Trung thu mới lạ như bánh nhân gà quay sốt tiêu đen Hồng Công, nhân tôm Sakura, nhân hạt sen Chocopie Lava…

Đón Tết Trung thu sắp tới, hàng loạt khách sạn lớn tại TPHCM đang có những dòng bánh chất lượng để phục vụ khách hàng thân thiết trong và ngoài nước. Saigontourist Group cho hay, khách sạn Majestic Sài Gòn có dòng bánh Trung thu sò điệp than tre, cua bát bửu kèm trà sen thượng hạng có giá khoảng 1,6 triệu đồng/hộp. Các khách sạn khác như Caravelle Sài Gòn, Continental Sài Gòn… cũng có nhiều dòng bánh thượng hạng cho mùa Trung thu này.

Bên cạnh những doanh nghiệp chuyên về bánh kẹo “phủ sóng” thị trường bánh Trung thu, mặt hàng này cũng đang khá nhộn nhịp trên các trang mạng xã hội theo kiểu “nhà làm”. Tuy nhiên, chất lượng thì... hên xui!

Chị Lê Ngọc Hoài (ngụ đường Nguyễn Thượng Hiền, quận 3, TPHCM), bức xúc kể: “Cách nay 1 tuần, tôi đặt mua 1 hộp bánh Trung thu có giá 380.000 đồng trên mạng xã hội để tặng bố mẹ chồng. Mẫu mã bên ngoài khá đẹp, ăn vài chiếc bánh đầu thấy ổn, nhưng 1 chiếc bánh có dấu hiệu bị mốc dù còn cả tháng nữa mới hết hạn sử dụng. Khi tôi phản hồi với người bán, họ khóa điện thoại, ẩn tài khoản Facebook”.

Không riêng chị Hoài, nhiều người cũng cho biết đã gặp phải tình huống tương tự, bởi thực phẩm chế biến sẵn được giới thiệu là “nhà làm” hầu như chưa được kiểm tra về chất lượng.

“Người tiêu dùng cần cẩn trọng khi mua thực phẩm qua mạng được quảng cáo “nhà làm”, nhất là những thực phẩm được bán phổ biến trong dịp lễ Quốc khánh và mùa Trung thu sắp tới”, một lãnh đạo Tổng cục Quản lý thị trường khuyến cáo.

Nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng, Tổng cục Quản lý thị trường vừa chỉ đạo quản lý thị trường các địa phương rà soát, tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến bánh Trung thu có dấu hiệu vi phạm. Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM cũng vừa có kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu 2023 trên địa bàn TPHCM, từ nay đến ngày 10-9.