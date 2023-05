Cần làm rõ khuất tất trong chuyển nhượng mỏ cát ở Mang Yang

Tin liên quan Vụ khai thác hơn 1.000 m3 cát ở An Khê: Phạt hơn 180 triệu đồng với 1 doanh nghiệp và 4 cá nhân

Theo đơn tố cáo, ông Hữu và ông Thắng có quen biết nhau. Đầu tháng 12-2022, ông Thắng đưa cho ông Hữu xem giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần Đại Ngàn Gia Lai (địa chỉ trụ sở chính tại 152 Nguyễn Thái Học, phường Hội Thương, TP. Pleiku) do ông Thắng làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc. Ông Thắng nói hiện Công ty cổ phần Đại Ngàn Gia Lai đang khai thác khoáng sản (cát) tại xã Đak Ta Ley, huyện Mang Yang. Hiện ông Thắng đang cần tiền để xoay vòng vốn kinh doanh khai thác cát ở vị trí trên nên đề nghị ông Hữu cùng hợp tác góp vốn kinh doanh. Cụ thể, ông Thắng sẽ chuyển nhượng 60% cổ phần Công ty cho ông Hữu với giá trị quy ra tiền mặt là 2 tỷ đồng.

Ngày 12-12-2022, qua mạng xã hội Zalo, ông Hữu và ông Thắng đã trao đổi nội dung thỏa thuận nhận chuyển nhượng cổ phần. Theo đó, ông Thắng đề nghị ông Hữu chuyển tiền trước để tiến hành khai thác cát theo kế hoạch dự kiến. Sau đó, ông Thắng hứa sẽ soạn thảo hợp đồng kinh tế để các bên ký kết theo đúng quy định của pháp luật.

Tin tưởng vào thỏa thuận trên, từ ngày 12-12-2022 đến 26-12-2022, ông Hữu đã 5 lần chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của ông Thắng với tổng số tiền 650 triệu đồng. Đến ngày 30-12-2022, ông Thắng gọi ông Hữu đến nhà để các bên ký kết hợp đồng kinh tế. Tại đây, ông Thắng đã viện lý do cá nhân nên nhờ cha ruột (ông Trần Chiến Hữu; trú tại 223 Phan Đình Giót, phường Hội Thương, TP. Pleiku) đứng ra làm người đại diện theo pháp luật của Công ty. Đồng thời, ông Thắng nói việc thay đổi người đại diện sẽ không làm ảnh hưởng đến thỏa thuận góp vốn. Thực chất, ông Thắng vẫn là chủ sở hữu quyền khai thác mỏ cát tại xã Đak Ta Ley. Tại buổi ký kết hợp đồng này, ông Hữu, ông Thắng và ông Trần Chiến Hữu đều thống nhất việc ông Thắng nhờ cha ruột đứng ra làm người đại diện theo pháp luật của Công ty thay cho ông Thắng.

Ông Thắng đã soạn sẵn hợp đồng kinh tế giữa ông Hoàng Văn Hữu và Công ty cổ phần Đại Ngàn Gia Lai do ông Trần Chiến Hữu làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc. Nội dung trong hợp đồng thể hiện ông Trần Chiến Hữu đồng ý chuyển nhượng 60% cổ phần của Công ty cho ông Hoàng Văn Hữu với giá trị quy ra tiền mặt là 2 tỷ đồng. Trong hợp đồng cũng quy định rõ hoạt động khai thác, sản xuất và phân chia lợi nhuận giữa hai bên.

Sau khi ký kết hợp đồng, ông Hoàng Văn Hữu đã mua sắm các trang-thiết bị phục vụ cho việc khai thác cát với tổng số tiền 900 triệu đồng. Ngày 9-2-2023, ông Trần Chiến Hữu yêu cầu ông Hoàng Văn Hữu phải thanh toán toàn bộ số tiền nhận chuyển nhượng hết 60% cổ phần thì mới tiếp tục cho khai thác cát. Điều đáng nói là ông Trần Chiến Hữu không đồng ý số tiền 650 triệu đồng mà ông Hoàng Văn Hữu trước đó đã chuyển khoản cho ông Thắng.

Sau đó, ông Hoàng Văn Hữu đã ký 1 biên bản cam kết với ông Trần Chiến Hữu là đến tháng 2-2023 (âm lịch) sẽ thanh toán 2 tỷ đồng tiền nhận chuyển nhượng cổ phần mỏ cát cho ông Trần Chiến Hữu (trong đó có 1,7 tỷ đồng tiền mặt và 300 triệu đồng sẽ được trừ vào tiền bán cát). Đến ngày 22-2-2023, ông Hoàng Văn Hữu đã chuyển vào tài khoản cá nhân của ông Trần Chiến Hữu 250 triệu đồng.

Đầu tháng 3-2023, ông Thắng gọi điện cho ông Hoàng Văn Hữu nói số tiền nhận chuyển nhượng cổ phần còn lại thì cứ chuyển vào tài khoản cá nhân của ông Thắng. Do đó, trong tháng 3-2023, ông Hữu đã 3 lần chuyển cho ông Thắng tổng số tiền 60 triệu đồng. Như vậy, tổng cộng ông Hoàng Văn Hữu đã chuyển khoản cho ông Thắng 710 triệu đồng và chuyển cho ông Trần Chiến Hữu 250 triệu đồng.

Tuy nhiên, cách đây vài ngày, ông Hoàng Văn Hữu đến mỏ cát để khai thác thì ông Trần Chiến Hữu ngăn cản. Sau đó, ông Hoàng Văn Hữu đề nghị được thanh toán số tiền còn lại thì ông Trần Chiến Hữu từ chối không chuyển nhượng cổ phần nữa.

Vì quá bức xúc, ông Hoàng Văn Hữu yêu cầu ông Trần Chiến Hữu và ông Thắng phải trả lại toàn bộ số tiền đã nhận và số tiền mà ông đã bỏ ra chi phí cho việc khai thác cát. Tuy nhiên, ông Thắng và ông Trần Chiến Hữu cố tình tránh né không chịu trả.

Trao đổi với P.V, ông Hoàng Văn Hữu bức xúc: “Ông Thắng lợi dụng sự tin tưởng của tôi để thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần công ty. Sau khi tôi chuyển tiền, ông Thắng đã dùng thủ đoạn gian dối để thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh, thay đổi tư cách người đại diện theo pháp luật qua cho cha ruột của mình. Sau khi thay đổi, 2 cha con không cho tôi khai thác cát cũng như không thực hiện việc trả lại tiền đã nhận của tôi nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản”.

Cũng theo ông Hoàng Văn Hữu, ông Thắng là cán bộ Công an nhưng đứng tên giấy phép kinh doanh là vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp. Đối với hành vi gian dối trên còn có dấu hiệu phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 175 Bộ luật Hình sự năm 2015. “Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của ông Thắng theo đúng quy định của pháp luật”-ông Hoàng Văn Hữu bày tỏ.

Liên quan đến vụ việc trên, một cán bộ điều tra Công an huyện Mang Yang cho biết, ông Hoàng Văn Hữu có đến trình báo sự việc. Nhưng xét thấy vụ việc vượt thẩm quyền nên Công an huyện đã hướng dẫn ông Hữu trình báo sự việc này lên Công an tỉnh.

Để làm rõ nội dung vụ việc, chiều 11-5, chúng tôi đã làm việc với ông Trần Thắng. Ông Thắng cho biết, việc thay đổi tư cách người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Đại Ngàn Gia Lai từ ông Thắng sang ông Trần Chiến Hữu (bố ông Thắng-NV) là để thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Ông Thắng cũng cho biết thêm, ngày 9-2-2023, nhận thấy Hợp đồng kinh tế đã ký trước đó giữa ông Hoàng Văn Hữu với ông Trần Chiến Hữu có nhiều sơ hở (không quy định thời hạn hiệu lực của hợp đồng, thời gian thanh toán tiền...) nên ông đã mời ông Hữu và Lương Văn Hiền (người cùng hợp tác với ông Hữu mua cổ phần của Công ty cổ phần Đại Ngàn Gia Lai) đến nhà tại số 223 Phan Đình Giót (TP. Pleiku) để cùng với ông Trần Chiến Hữu họp bàn về nội dung thanh toán tiền mua cổ phần mỏ cát của Công ty. Tại đây, các bên đã ký kết 1 biên bản thỏa thuận. Nội dung biên bản ghi rõ: "Ông Hoàng Văn Hữu, Lương Văn Hiền đã đồng ý trao đổi nội dung thanh toán tiền mua cổ phần mỏ cát của Công ty cổ phần Đại Ngàn Gia Lai. Trong tháng 2 âm lịch bên ông Hữu và ông Hiền sẽ chuyển cho ông Trần Chiến Hữu số tiền 2 tỷ đồng (trong đó, 1,7 tỷ đồng trả tiền mua cổ phần còn lại và 3 trăm triệu đồng bên ông Hữu và ông Hiền sẽ trừ vào tiền bán cát)... Trong tháng 2 âm lịch, ông Hữu và ông Hiền không chuyển đủ 2 tỷ đồng cho ông Trần Chiến Hữu thì ông Trần Chiến Hữu có toàn quyền không cho ông Hữu và ông Hiền tham gia vào mỏ cát, số tiền ông Hữu chuyển cho ông Thắng coi như mất".

Ông Thắng cũng thông tin thêm, về số tiền 650 triệu đồng mà ông Hoàng Văn Hữu đã chuyển cho ông là tiền đặt cọc để mua 60% cổ phần công ty (mỏ cát); còn 60 triệu đồng ông Hữu chuyển cho ông trong 3 lần sau cùng là tiền ông mượn cá nhân của ông Hữu. Theo biên bản thỏa thuận giữa các bên ngày 9-2-2023, vì trong tháng 2 âm lịch, ông Hoàng Văn Hữu và ông Hiền không chuyển đủ số tiền 2 tỷ đồng mua cổ phần công ty cho ông Trần Chiến Hữu nên số tiền đặt cọc coi như mất. Ông Trần Thắng khẳng định là mình không có ý định hay hành vi lừa đảo gì ông Hữu hết.