Bức xúc vì phòng tập bất ngờ đóng cửa và “ôm” tiền tỷ của hội viên

Sau khi Câu lạc bộ (CLB) Club 300 Fitness & Yoga-Pleiku (tầng 4, tòa nhà Kim Center-số 53 Quang Trung, TP. Pleiku) bất ngờ thông báo đóng cửa, hàng trăm hội viên rất bức xúc vì vừa không có nơi rèn luyện sức khỏe, vừa không biết đến bao giờ mới được hoàn lại số tiền đã đóng trước cho các gói tập.

Tại cuộc gặp với P.V Báo Gia Lai sáng 2-4, một số hội viên của CLB Club 300 Fitness & Yoga-Pleiku cho biết: Họ đã tự tập hợp danh sách những người đăng ký mua gói tập tại đây nhưng chưa kích hoạt hoặc mới tập một thời gian thì bất ngờ nhận thông báo đóng cửa. Đến nay, 150 người cung cấp thông tin cá nhân, phiếu thu của CLB, sao kê tài khoản để làm bằng chứng với tổng số tiền đã nộp trên 1,7 tỷ đồng. Theo các học viên, còn nhiều người chưa tham gia vào danh sách trên và số tiền CLB chiếm giữ ước trên 2 tỷ đồng.

Câu lạc bộ Club 300 Fitness & Yoga-Pleiku trực thuộc Công ty TNHH CFO VN, do ông Nguyễn Cữu An (thường trú tại TP. Hồ Chí Minh) làm Tổng Giám đốc. Sau khi sang nhượng lại mặt bằng từ Trung tâm Time Plus Fitness & Yoga-Pleiku (cùng địa điểm) cách đây khoảng 8 tháng, CLB hoạt động ổn định, trang-thiết bị hiện đại để tập gym, yoga, nhảy group X… Đến ngày 6-3-2024, CLB thông báo trên Fanpage đóng cửa để xử lý sự cố rò rỉ nước, chập điện rồi từ đó lần lữa ngày mở cửa trở lại. Học viên liên hệ, gọi điện, nhắn tin cho ông Nguyễn Cữu An qua số điện thoại cá nhân nhưng đều không nhận được bất cứ phản hồi nào. Quá bức xúc, học viên đã đến gặp Ban Quản lý tòa nhà Kim Center-nơi CLB hoạt động ở tầng 4 thì được biết CLB đã đóng cửa, toàn bộ tài sản, thiết bị, máy móc bên trong Ban Quản lý tòa nhà niêm phong. Nhiều khách hàng còn để đồ tập, thảm tập, giày… bên trong, muốn vào lấy nhưng không được chấp thuận.

Trao đổi với P.V, anh Vũ Văn Trung (hẻm 719 Trường Chinh, TP. Pleiku) cho biết: Gói tập cũ của anh đến tháng 2-2024 mới kết thúc, nhưng từ tháng 11-2023, nhân viên phòng tập gym đã tư vấn nếu mua tiếp gói mới trong 1 năm thì sẽ được khuyến mãi thêm 6 tháng. Anh Trung đồng ý mua tiếp với số tiền 8 triệu đồng. Tuy nhiên, khi anh vừa chuyển sang học khóa mới chỉ một thời gian ngắn thì CLB đóng cửa, khiến anh không khỏi bức xúc. “Tôi muốn CLB hoàn trả số tiền còn lại sau khi trừ các buổi đã tập”-anh Trung nói.

Trong danh sách học viên cung cấp, có người chỉ đóng phí vài triệu đồng song nhiều người đã nộp hàng chục triệu đồng do tin tưởng.

Chị Nguyễn Thảo Vy (247 Lê Duẩn, TP. Pleiku) cho hay, chị đã đóng tiền gói PT (tập với huấn luyện viên cá nhân) gồm 67,5 triệu đồng, chưa kể gói tập giãn cơ 15 triệu đồng. Các gói tập với tổng chi phí 82,5 triệu đồng này chưa hề được kích hoạt do gói cũ của chị vẫn còn 70 buổi tập PT và 20 buổi giãn cơ, quy ra chi phí tầm 45 triệu đồng. Nếu không hoạt động trở lại, CLB phải hoàn trả cho chị 120 triệu đồng. Chị Vy thông tin thêm, bạn tập cùng bị “chôn vốn” đến 200 triệu đồng ở CLB này. “Tôi rất khó chịu vì thái độ coi thường khách hàng của chủ CLB. Lẽ ra họ phải liên hệ trực tiếp với khách hàng để thỏa thuận, đằng này không ai liên lạc được”-chị Vy ngán ngẩm nói. Trong khi đó, một nhân viên (giấu tên) cho biết nhân viên và PT tại CLB đều đang bị nợ lương 2 tháng với số tiền trên dưới 20 triệu đồng mỗi người.

Trước sức ép lớn, trên Fanpage của CLB ngày 24-3-2024 xuất hiện thông báo: “Club 300 cũng đã rất cố gắng giải quyết để mở cửa trở lại, nhưng không tìm được tiếng nói chung để có thể hoạt động lâu dài tại Kim Center. Nên Club 300 quyết định đóng cửa và sang nhượng lại CLB cho đối tác khác. Tất cả quyền lợi của hội viên đang được tính toán chính xác và sẽ hoàn trả lại tất cả số tiền của hội viên đã mua tại Club 300, sau khi trừ ra số buổi PT và số tháng hội viên đã tập luyện. Thời gian hoàn tiền: Từ tháng 4-2024 đến hết tháng 5-2024”.

Tuy nhiên, theo phản ánh của các học viên, cho đến nay, họ vẫn không thể liên lạc được với ông Nguyễn Cữu An, người đại diện CLB. Khi P.V thử gọi vào 2 số máy của ông An do học viên cung cấp thì cũng không nhận được phản hồi. Cho rằng CLB thất tín, các học viên đồng loạt kiến nghị: “Chúng tôi yêu cầu Giám đốc CLB 300 Club là ông Nguyễn Cữu An phải thực hiện hợp đồng dân sự đã ký với chúng tôi bằng việc cho CLB hoạt động trở lại trong thời gian cụ thể sớm nhất với cam kết rõ ràng. Nếu CLB không tiếp tục hoạt động thì phải trả lại tiền cho chúng tôi”.