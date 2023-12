Bố trí 6 cán bộ thuộc các cơ quan Bộ Công an về công tác tại các xã biên giới

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa triển khai quyết định về việc bố trí 6 cán bộ thuộc các cơ quan, đơn vị của Bộ Công an về công tác tại Công an các xã biên giới.

Tin liên quan Theo chân Công an xã vùng biên

Thực hiện chủ trương của Bộ Công an về việc điều động cán bộ đang công tác tại các đơn vị trực thuộc Bộ về công tác tại Công an xã biên giới trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, ngày 23-11, Bộ trưởng Bộ Công an có quyết định bố trí 6 cán bộ thuộc các cơ quan Bộ tăng cường đến nhận công tác tại Công an tỉnh. Quán triệt chỉ đạo của Bộ trưởng, Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã tiếp nhận và bố trí các đồng chí về công tác tại Công an các xã biên giới trên địa bàn tỉnh, nhằm tăng cường, bổ sung quân số cho Công an cơ sở và rèn luyện, bổ sung kinh nghiệm công tác thực tiễn cho cán bộ trẻ ở các cơ quan Bộ.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Phạm Hữu Trường-Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị các đồng chí được bố trí phải nhanh chóng khắc phục khó khăn, trở ngại, tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, cách mạng của tuổi trẻ Công an nhân dân, phát huy trình độ nghiệp vụ được đào tạo cũng như năng lực, sở trường, chủ động nghiên cứu, tìm hiểu kiến thức, phong tục tập quán tại địa phương; tăng cường bám sát cơ sở, gần dân, vì Nhân dân phục vụ, nâng cao uy tín của lực lượng Công an đối với Nhân dân, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.