BMW i3 2026 thuần điện ra mắt, chạy đến 900km/sạc, giá 55.000 USD

QUANG KHOA (tổng hợp)

(GLO)- BMW i3 2026 đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của 3 Series sang kỷ nguyên điện hóa, với tầm hoạt động lên tới 900 km cùng nền tảng công nghệ Neue Klasse hoàn toàn mới.

BMW i3 là sản phẩm thứ hai được xây dựng trên nền tảng Neue Klasse sau iX3, thế hệ kế tiếp của tập đoàn ôtô BMW. Mẫu xe này được đánh giá là sản phẩm trực tiếp cạnh tranh với các dòng xe của tập đoàn ôtô Tesla.

Tương tự iX3, BMW i3 sử dụng kiến trúc điện tử với 4 máy tính trung tâm, đảm nhiệm các chức năng gồm: vận hành, lái tự động và đỗ xe, hệ thống giải trí và tiện nghi. BMW cho biết hệ thống này nhanh gấp 20 lần so với thế hệ trước, đồng thời giúp giảm đáng kể độ phức tạp của hệ thống dây dẫn.

BMW i3 sẽ bắt đầu sản xuất từ tháng 8-2026 tại nhà máy Munich. So với dòng 3 Series hiện tại, mẫu xe này có kích thước dài, rộng và cao hơn, đồng thời định hình ngôn ngữ thiết kế cho các dòng 3 Series chạy xăng sắp tới.

Khoang nội thất của BMW i3 được nâng cấp toàn diện với màn hình toàn cảnh 40 inch trải dài trên bảng điều khiển, hệ thống Panoramic iDrive. Dải hiển thị thông tin chạy ngang chân kính lái và màn hình trung tâm 18 inch dạng “Free-Cut” hướng về phía người lái. Xe cũng có tùy chọn màn hình hiển thị HUD độ nét cao.

BMW i3 kế thừa nhiều chi tiết từ concept Vision Neue Klasse ra mắt năm 2023, với chiều dài 4.760 mm (dài hơn 3 Series 55 mm nhưng ngắn hơn i4 23 mm), trục cơ sở 2.900 mm. Viền cửa sổ Hofmeister kink đặc trưng vẫn được giữ lại tại cột C.

Công nghệ sạc nhanh của xe cho phép đi thêm khoảng 250 dặm chỉ sau 10 phút sạc. Để so sánh, dòng Model 3 Premium của Tesla có tầm hoạt động 363 dặm theo chuẩn EPA, trong khi bản Performance đạt 309 dặm.

Hệ truyền động của i3 dựa trên công nghệ eDrive thế hệ thứ sáu với cấu trúc 800 volt và pin mật độ năng lượng cao mới, hướng tới khả năng tăng tốc từ 0-60 dặm/giờ trong khoảng 4 giây.

Về khả năng vận hành, BMW khẳng định xe đạt phạm vi hoạt động 900 km theo tiêu chuẩn WLTP của châu Âu, tương đương 440 dặm theo ước tính của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) cho một lần sạc.

Thương hiệu chưa công bố dung lượng pin cụ thể, nhưng có thể tham khảo BMW iX3, mẫu xe cùng nền tảng Neue Klasse, sở hữu dung lượng pin 108 kWh và tầm hoạt động tối đa 805 km.

Xe dự kiến được giao tới khách hàng châu Âu vào quý III/2026, phiên bản thuần điện sẽ xuất hiện thị trường Mỹ trong năm 2027.

Lexus được cho là đang chuẩn bị ra mắt một mẫu xe điện hoàn toàn mới để kế nhiệm dòng sedan hạng sang cỡ nhỏ IS, có thể cạnh tranh trực tiếp với BMW i3 Neue Klasse.

Không tính xe thuần điện và hybrid cắm sạc (PHEV), dưới đây là những mẫu SUV tiết kiệm nhiên liệu nhất theo bình chọn của tạp chí MotorTrend. Các mẫu xe được xếp hạng dựa trên mức tiêu thụ nhiên liệu ở điều kiện hỗn hợp.

(GLO)-Thương hiệu xe điện cao cấp Hyptec của GAC vừa ra mắt mẫu sedan cỡ lớn A800, phát triển cùng Huawei. Xe gây chú ý với thiết kế sang trọng, công nghệ lái thông minh, nội thất cao cấp và phiên bản mạnh tới 598 mã lực, trong khi giá khởi điểm chỉ từ khoảng 720 triệu đồng.

