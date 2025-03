Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên thăm, tặng quà tri ân các gia đình có công với cách mạng tại huyện Kbang

(GLO)- Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Gia Lai (17/3/1975-17/3/2025), chiều 13-3, đoàn công tác do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà tri ân các gia đình có công với cách mạng trên địa bàn huyện Kbang.

Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Nội vụ, Văn phòng Tỉnh ủy, Báo Gia Lai, Đài Phát thanh và Truyền hình Gia Lai và huyện Kbang.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên và đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Anh hùng Núp tại Nhà lưu niệm Anh hùng Núp (xã Tơ Tung). Ảnh: Q.T

Sau khi dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Anh hùng Núp tại Nhà lưu niệm Anh hùng Núp (xã Tơ Tung, huyện Kbang), Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà tri ân gia đình bà Giang Kim Năm (làng Stơr, xã Tơ Tung)-là con dâu của Anh hùng Núp.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên bày tỏ lòng biết ơn đối với công lao to lớn của Anh hùng Núp trong công cuộc đấu tranh giải phóng tỉnh Gia Lai nói riêng và dân tộc nói chung. Đặc biệt, Bác Núp là biểu tượng của sự đoàn kết, đoàn kết giai cấp, dân tộc, Nhân dân để cùng xây dựng quê hương Gia Lai nói riêng và Tây Nguyên nói chung ngày càng giàu đẹp.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên tặng quà tri ân gia đình Anh hùng Núp. Ảnh: Q.T

Trong căn nhà cấp 4, bà Giang Kim Năm (SN 1956)-người đang trực tiếp hương khói cho Anh hùng Núp tại gia đình-bày tỏ phấn khởi khi được các đồng chí lãnh đạo tỉnh luôn quan tâm thăm hỏi, tặng quà mỗi dịp lễ, Tết. Đây là nguồn động viên lớn cho gia đình, tạo động lực để con cháu trong gia đình tiếp tục nỗ lực, phấn đấu rèn luyện, học tập, chung tay xây dựng quê hương Anh hùng Núp nói riêng và tỉnh Gia Lai nói chung ngày càng giàu đẹp.

Ngoài ra, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà tri ân 7 gia đình người có công tiêu biểu có nhiều đóng góp trong giải phóng tỉnh Gia Lai trên địa bàn huyện Kbang. Cụ thể, đoàn đã đến thăm, tặng quà các ông Lê Văn Cần (tổ 4, thị trấn Kbang) và ông Đinh Anhuy (làng Chợch, xã Lơ Ku), người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học; các bệnh binh: Đinh Bri (làng Nák, thị trấn Kbang) và Đinh Khoi (thôn 3, xã Nghĩa An); các thương binh; Đỗ Thị Đẹt (thôn 1, xã Nghĩa An), Đinh Yem (thôn 4, xã Đông), Đinh Mem (thôn 3, xã Nghĩa An).

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên và đoàn công tác thăm, tặng quà tri ân ông Đinh Bri (bệnh bình, làng Nak, thị trấn Kbang). Ảnh: Q.T

Tại các nơi đến thăm, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, tình hình đời sống và bày tỏ sự tri ân sâu sắc công ơn của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng đã cống hiến xương máu cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng.

Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Gia Lai và lớp người đi sau luôn ghi nhớ những cống hiến, hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước cho nền độc lập, tự do của đất nước cũng như những đóng góp cho sự phát triển của địa phương. Đồng thời mong muốn các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tiếp tục phát huy truyền thống, tiên phong trong các phong trào thi đua ở địa phương, góp phần xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên tặng quà ông Đinh Anhuy (làng Chợch, xã Lơ Ku)-người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học. Ảnh: Q.T

Trước sự quan tâm của Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên và lãnh đạo các cấp trong tỉnh, các gia đình người có công cũng trân trọng cảm ơn và hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nuôi dạy con cháu nên người và đóng góp vào sự phát triển của tỉnh nhà.