(GLO)- Tổng cục Thống kê thông tin, CPI tháng 7-2024 tăng 0,48% so với tháng 6 và tăng 4,36% so với cùng kỳ năm 2023. Bình quân 7 tháng năm 2024, CPI tăng 4,12% so với cùng kỳ năm 2023.