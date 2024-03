Bắt đối tượng giả vờ mua vàng rồi cướp giật

UBND H.Krông Pắk (Đắk Lắk) vừa tiến hành kiểm điểm trách nhiệm 8 tập thể và 22 cá nhân do để xảy ra tình trạng nhiều kho chứa sầu riêng xây dựng trái phép; đồng thời chỉ đạo xử lý dứt điểm các công trình vi phạm trước ngày 30.3.

(GLO)- Đoàn công tác của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn do Đại tá Nguyễn Năng Toàn-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng Công ty làm trưởng đoàn đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum tổ chức các hoạt động dân vận, đền ơn đáp nghĩa kết hợp tuyên truyền biển đảo tại TP. Kon Tum và huyện Kon Rẫy.

Công an TP.Đà Lạt vào cuộc làm rõ vụ nhân viên một khách sạn trên đường Đồng Tâm lừa đảo chiếm đoạt của du khách hơn 100 triệu đồng.

Trước khi được phát hiện tử vong bên bờ suối trong rừng, ông An Tùng Samuel sinh năm 1954, người Việt, quốc tịch Australia, đăng ký lưu trú tại một khách sạn ở thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng).

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kon Tum khởi tố, bắt tạm giam Bùi Thu Ba, cán bộ địa chính xã Ngok Wang (H.Đăk Hà), để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Qua công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực an ninh mạng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt tạm giam đối tượng dùng mạng xã hội để chống phá Nhà nước.