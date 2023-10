Bắt bị can đánh bạc rồi trốn truy nã 5 năm

Ngày 14.10, Công an H.Quảng Trạch (Quảng Bình) cho biết đang di lý Nguyễn Hữu Bình (33 tuổi, trú thôn Phù Lưu, xã Quảng Lưu, H.Quảng Trạch) từ Đồng Nai về Quảng Bình phục vụ điều tra.

Trước đó, khuya 13.10, Công an H.Quảng Trạch phối hợp với Cục nghiệp vụ Bộ Công an và Công an xã Long Đức (H.Long Thành, Đồng Nai) triển khai lực lượng bắt giữ Bình.

Nguyễn Hữu Bình bị Cơ quan CSĐT Công an H.Quảng Trạch truy nã về tội đánh bạc, theo quyết định số 04/QĐ-CSĐT, ngày 27.9.2018. Mặc dù công an huyện nhiều lần truy xét, tuyên truyền, vận động đầu thú nhưng Bình thường xuyên ngụy trang, thay đổi nơi cư trú, ít liên lạc về gia đình để trốn tránh sự phát hiện, bắt giữ của cơ quan công an.

Công an H.Quảng Trạch đã phối hợp xác minh, làm rõ, triển khai lực lượng mật phục bắt giữ Nguyễn Hữu Bình khi đối tượng đang lẩn trốn tại Khu công nghiệp Long Thành (Đồng Nai).