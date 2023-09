Bảo Lộc: Bắt khẩn cấp đối tượng trốn truy nã sau khi dùng dao đâm người bị thương

Sáng 4/9, Công an TP Bảo Lộc cho biết, đơn vị vừa tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối tượng Nguyễn Phi Sơn (20 tuổi, ngụ tại xã Đại Lào, TP Bảo Lộc). Nguyễn Phi Sơn là đối tượng bị Công an TP Bảo Lộc truy nã về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo cơ quan điều tra, trước đó, vào tối 28/9/2021, từ mâu thuẫn trên mạng xã hội facebook nên sau khi gặp nhau tại một quán nước vỉa hè trên đường Trần Phú (TP Bảo Lộc), giữa Phi Sơn và anh Phạm Thái Sáng đã xảy ra cự cãi, xô xát. Sau đó, Sơn đã dùng dao thủ sẵn trong người đâm anh Sáng bị thương phải nhập viện cấp cứu. Sau khi gây án, Nguyễn Phi Sơn đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sau khi trưng cầu giám định pháp y, kết quả vết thương của anh Phạm Thái Sáng do Sơn gây ra với tỷ lệ 11%. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bảo Lộc đã khởi tố vụ án hình sự và tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Phi Sơn để điều tra, làm rõ hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Thời điểm cơ quan điều tra tống đạt các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, Nguyễn Phi Sơn đã bỏ trốn, không có mặt tại địa phương. Về phía gia đình bị can đều không hợp tác với cơ quan điều tra khiến việc triệu tập đối tượng gặp nhiều khó khăn.

Trong quá trình điều tra, Công an TP Bảo Lộc xác định, sau khi gây án, Nguyễn Phi Sơn đã bỏ trốn ra TP Đà Nẵng nên đã phát lệnh truy nã đối với bị can. Điều đáng nói, trong những lần cơ quan điều tra phát thông báo triệu tập trước khi phát lệnh truy nã, Sơn không những không hợp tác, coi thường pháp luật mà còn đăng tải các thông tin lên mạng xã hội để thách thức cơ quan điều tra.

Chiều qua 3/9, sau 2 năm gây án rồi bỏ trốn, khi Sơn có mặt tại xã Đại Lào (TP Bảo Lộc) đã bị cơ quan công an bắt giữ khẩn cấp.