Bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND Lâm Đồng

Sáng 19.4, HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 14 xem xét, quyết định bãi nhiệm một số chức danh chủ chốt. Theo đó, 100% đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng có mặt, đã biểu quyết bãi nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng Khóa X đối với ông Trần Đức Quận; bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng và đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng Khóa X đối với ông Trần Văn Hiệp.

Trong tờ trình của Thường trực HĐND Lâm Đồng nêu lý do bãi nhiệm vì ông Trần Đức Quận và ông Trần Văn Hiệp bị Bộ Công an khởi tố bắt tạm giam đầu năm 2024 vì liên quan đến những sai phạm tại dự án Sài Gòn - Đại Ninh (H.Đức Trọng, Lâm Đồng).

Cả ông Quận và ông Hiệp đã bị khai trừ khỏi Đảng. Ông Trần Đức Quận và ông Trần Văn Hiệp đã vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước, không còn đủ tư cách là đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng.

Như Thanh Niên đã đưa tin, tối 24.1, Cơ quan CSĐT Bộ Công an thực hiện quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lâm Đồng, về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" liên quan đến quá trình Bộ Công an mở rộng điều tra vụ án nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn tại dự án Sài Gòn- Đại Ninh, do đại gia Nguyễn Cao Trí làm chủ đầu tư.

Trước đó, ngày 2.1, ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an thực hiện quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam về tội "nhận hối lộ" liên quan đến dự án Sài Gòn - Đại Ninh.