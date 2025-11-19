Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Bãi bỏ Thông tư liên tịch về giá cước vận tải ô tô từ ngày 26-12-2025

ĐOÀN NGA

(GLO)- Việc bãi bỏ Thông tư liên tịch 152 được đánh giá là bước điều chỉnh cần thiết nhằm phù hợp với hệ thống pháp luật mới về giá và công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực vận tải đường bộ.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 106/2025/TT-BTC, quy định bãi bỏ toàn bộ Thông tư liên tịch số 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT ngày 15/10/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải về hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải bằng xe ô tô và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ. Quy định mới này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 26-12-2025.

glo-tram-thu-phi-4.jpg
Từ ngày 1/10/2025, chủ xe ô tô phải thực hiện chuyển đổi sang tài khoản giao thông kết nối phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Theo Bộ Tài chính, việc ban hành Thông tư 106/2025/TT-BTC được xây dựng trên cơ sở các quy định pháp luật hiện hành, gồm Luật Giá 2023; Nghị định 85/2024/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; và Nghị định 29/2025/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

Thông tư mới cũng nêu rõ trách nhiệm tổ chức thực hiện: Cục trưởng Cục Quản lý giá, thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính cùng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan phải nghiêm túc triển khai và tuân thủ quy định kể từ thời điểm văn bản có hiệu lực.

Việc bãi bỏ Thông tư liên tịch 152 được đánh giá là bước điều chỉnh cần thiết nhằm phù hợp với hệ thống pháp luật mới về giá và công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực vận tải đường bộ.

