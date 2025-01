Australia lo ngại phong trào bài Do Thái

(GLO)- Cảnh sát thành phố Sydney của Australia ngày 22/1 đã bắt giữ một người đàn ông bị cáo buộc phóng hỏa một nhà thờ của người Do Thái ở thành phố Sydney vào hồi đầu tháng này.

Đám đông tụ tập bên ngoài một nhà thờ bị tấn công hồi năm 2024 ở Sydney, Australia. Ảnh: AFP

Như vậy cho đến lúc này, lực lượng đặc biệt được thành lập từ tháng 12/2024 để điều tra các hành động bài Do Thái tại bang New South Wales đã bắt giữ 9 người.

Ủy viên Cảnh sát liên bang của Australia Reece Kershaw cho biết, cảnh sát liên bang đang tiến hành điều tra xem các hành động bài Do Thái trong thời gian gần đây có mối liên hệ với tổ chức nào ở nước ngoài hay không.

Cảnh sát Australia hướng điều tra vào việc có đối tượng nào được trả tiền để gây ra các hành động bài Do Thái tại nước này hay không. Cảnh sát Australia nghi ngờ các đối tượng tiến hành các hoạt động bài Do Thái được trả tiền song chưa rõ những người trả tiền là ai, đang ở Australia hay đang ở nước ngoài.

Trước đó, vào hôm qua, Nội các liên bang mở rộng của Australia đã nhất trí xây dựng hệ thống dữ liệu quốc gia để theo dõi tội phạm bài Do Thái cũng như các sự cố và hành vi bài Do Thái khác. Hệ thống dữ liệu này được xây dựng để cung cấp thông tin và điều phối tốt hơn các các nỗ chống lại các hành vi bài Do Thái. Chính quyền liên bang Australia phối hợp với chính quyền các bang và vùng lãnh thổ xây dựng hệ thống dữ liệu này.

Hiện tại bang New South Wales cũng đang cùng với bang Victoria soạn thảo dự thảo luật chống lại các phát ngôn thù hận để bổ sung các công cụ pháp lý chống lại các hành động bài Do Thái.

Theo Ủy viên Cảnh sát liên bang Australia Reece Kershaw, Chiến dịch Avalite nhắm vào các hành vi bài Do Thái đã nhận được 166 báo cáo và đang tiến hành điều tra 15 vụ việc. Trong khi đó, cảnh sát bang New South Wales đã buộc tội 36 người và cảnh sát bang Victoria đã bắt giữ 70 người vì các hành vi bài Do Thái.