Án tử cho 2 đối tượng mua bán ma túy

Bến Tre: Khởi tố, bắt tạm giam ông Lê Đức Thọ Ngày 14/12, Trung tướng Tô Ân Xô, Người Phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Đức Thọ về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".

Gia Lai xử phạt 17 trường hợp về môi trường với tổng số tiền 3,139 tỷ đồng (GLO)- Năm 2023, các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã phát hiện 35 vụ việc về môi trường, xử phạt 17 trường hợp với tổng số tiền 3,139 tỷ đồng.



Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ (GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hậu Lộc (tỉnh Thanh Hóa) bắt giam đối tượng Nguyễn Thị Xuyến để điều tra, làm rõ về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ.



Tám năm tù cho gã thầy phong thủy 'rởm' lừa đảo gần 3,4 tỷ đồng TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa mở phiên toà xét xử sơ thẩm gã đàn ông tự xưng là thầy phong thủy đi lừa đảo số tiền gần 3,4 tỷ đồng.

Bắc Ninh: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng giết người Liên quan đến vụ án đặc biệt nghiêm trọng khiến 2 người tử vong, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra Quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Ngọc Thiện ở tỉnh Gia Lai về hành vi “Giết người”.

Khởi tố phóng viên tạp chí cưỡng đoạt tài sản Biết doanh nghiệp khai thác khoáng sản ở Quảng Nam có sai phạm, nam phóng viên hù họa, cưỡng đoạt tiền và bị công an bắt quả tang.

Nghi vợ quan hệ bất chính, chồng đâm vợ trọng thương (GLO)- Ngày 13-12, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Kpă Y Teng (SN 1988, trú tại làng Bò, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông) 12 năm tù về tội “Giết người”.

Đức Cơ: Một spa bị tố cung cấp dịch vụ, sản phẩm không đảm bảo chất lượng (GLO)- Cho rằng Spa Ruby (số 536 Quang Trung, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) do bà Trần Thị Kim Oanh làm chủ cung cấp dịch vụ, sản phẩm không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng; bán hàng không xuất hóa đơn chứng từ, có dấu hiệu trốn thuế, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định của pháp luật trong kinh doanh dịch vụ thuộc lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe, bà Lê Thị Bích Nga (SN 1990, trú tại đường Phan Đình Phùng, thị trấn Chư Ty) đã có đơn đề nghị ngành chức năng vào cuộc làm rõ.

Đà Nẵng: Xúi vợ người khác ly hôn, nam thanh niên bị đâm tử vong Đang ăn nhậu tại một khu du lịch sinh thái ở Đà Nẵng, nam thanh niên bị chồng của nhân tình tìm gặp, đâm tử vong.

Phó giám đốc tham ô hơn 11 tỷ đồng của ngân hàng bằng thủ đoạn khó ngờ Làm việc với Cơ quan điều tra, ông Lê Minh Luân, Phó Giám đốc phụ trách Phòng giao dịch Vietbank Cần Giuộc thừa nhận đã chỉ đạo giao dịch viên hạch toán khống các giao dịch nhằm chiếm đoạt trên 11,4 tỷ đồng của ngân hàng để sử dụng cho mục đích cá nhân.

Truy tìm hai vợ chồng Nguyễn Ngọc Diễn và Phạm Thị Dung (GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa có quyết định số 13 và 14/QĐ-VPCQCSĐT-Đ2 truy tìm người bị tố giác để phục vụ công tác xác minh nguồn tin về tội phạm.

Hải Dương: Khởi tố nhóm bị can chuốc rượu bạn gái rồi thay nhau hiếp dâm Rủ bạn gái về nhà dự sinh nhật mình, Thế D. đã cùng nhóm bạn chuốc cho bạn gái say, rồi thay nhau hiếp dâm.

Truy nã đối tượng cầm dao chém người trên phố Ngày 10/12, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, đã ra Quyết định truy nã đối tượng Trần Đình Cường (SN 1976), trú tại quận Đống Đa (Hà Nội) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Mất tiền tỷ vì tham gia 'Nhiệm vụ tình một đêm' Ngày 10/12, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Đà Nẵng (gọi tắt là Phòng An ninh mạng) cho biết, đang tiếp nhận tin báo của nhiều nạn nhân bị lừa đảo số tiền lớn khi tham gia bình chọn trên các trang web khiêu dâm.

Triệt phá đường dây đánh bạc Poker "khủng" Cảnh sát xác định từ khi thành lập đến nay, Câu lạc bộ Lucas Palace (Hà Nội) đã thu hút hàng ngàn người đăng ký thẻ thành viên tham gia chơi Poker theo tour lấy giải thưởng và đánh bạc bằng hình thức Poker.

Công an TP. Pleiku phạt nguội 91 trường hợp vi phạm an toàn giao thông (GLO)- Từ ngày 1-11 đến 31-12, Đội Cảnh sát giao thông-trật tự (CSGT-TT) Công an TP. Pleiku ra quân đợt cao điểm kiểm tra, xử lý xe khách vi phạm trật tự an toàn giao thông (ATGT), với mục tiêu xử lý dứt điểm tình trạng xe dù, bến cóc trên địa bàn TP. Pleiku.

Nâng cao ý thức tham gia giao thông cho học sinh từ phiên tòa giả định (GLO)- Với chủ đề “Nhanh một phút chậm cả đời”, phiên tòa giả định về vụ án “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” do Đoàn cơ sở Công an TP. Pleiku, Liên Chi đoàn Tòa án-Viện kiểm sát nhân dân thành phố phối hợp với Thành Đoàn Pleiku, Đoàn xã An Phú tổ chức tại Trường THCS Ngô Gia Tự (xã An Phú, TP. Pleiku) vào sáng ngày 9-12 là một hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền kiến thức pháp luật cho học sinh.

Xem thêm